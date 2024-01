Allerta meteo per la Befana, codice arancio per rischio idrogeologico

Allerta meteo per pioggia e rischio idrogeologico nelle ore tra oggi e domani. La sala operativa regionale ha emesso un'allerta di colore arancio per rischio idrogeologico sull'area del Bisenzio e dell'Ombrone Pistoiese a partire dalle 21 di oggi, venerdì 5 gennaio, fino alle 18 di domani sabato 6. Allerta gialla sul resto della Toscana fino alle 18 di domani, già in corso allerta gialla su Toscana settentrionale. Si raccomanda di prestare massima attenzione, previsto tempo perturbato con piogge, rovesci e locali temporali anche di forte intensità.

L'area con allerta meteo codice arancio coinvolge i seguenti comuni:

Agliana (PT)

Calenzano (FI)

Campi Bisenzio (FI)

Cantagallo (PO)

Carmignano (PO)

Montale (PT)

Montemurlo (PO)

Pistoia (PT)

Poggio a Caiano (PO)

Prato (PO)

Quarrata (PT)

Serravalle Pistoiese (PT)

Sesto Fiorentino (FI)

Signa (FI)

Vaiano (PO)

Vernio (PO)