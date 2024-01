La Befana dei vigili del fuoco plana dalla Loggia dei Lanzi: festa con i bimbi a Firenze

Il 6 gennaio alle 15 si svolgerà l’annuale appuntamento dedicato a tutti i bambini con la magica vecchietta che ‘planerà’ dalla Loggia dei Lanzi. Ogni anno, come consuetudine, la Befana dei Vigili del Fuoco torna a volare in Piazza della Signoria a Firenze. E’ quanto avverrà nel pomeriggio del 6 gennaio, nell’ambito dell’ormai tradizionale evento dedicato ai bambini di Firenze ed a quelli di passaggio in città.

L’invito, rivolto a tutti i bimbi, è di presentarsi in piazza alle 15: poco dopo la Befana darà prova di capacità acrobatiche non indifferenti, calandosi dalla terrazza sopra la Loggia e distribuendo caramelle e dolci ai piccoli spettatori. Nella difficile discesa aerea, l’anziana signora non sarà sola: insieme a lei ci saranno cinque valorosi vigili del fuoco che le faranno assistenza e che utilizzeranno tecniche di calata su corda SAF (SpeleoAlpino - Fluviale), con manovre che vengono utilizzate durante le attività di soccorso tecnico urgente. In Piazza della Signoria saranno esposti anche alcuni mezzi speciali dei Vigili del Fuoco, utilizzati anche nella recente alluvione di Campi Bisenzio (FI).

La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Firenze, è possibile grazie al supporto logistico de’ Le Gallerie degli Uffizi e all’impegno del personale operativo ed amministrativo della Direzione regionale e del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze insieme all’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Sezione Firenze e le Vecchie Glorie del calcio storico Fiorentino. Oltre ad allietare le famiglie, l’evento ha anche un obiettivo sociale: sensibilizzare le persone alla cultura della conservazione del patrimonio storico artistico e divulgare l'iniziativa anti-molestie denominata "ASK for ANGELA"supportata dalle Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino. Nello specifico il progetto Ask for Angela (C'è Angela) prevede che le persone in difficoltà potranno entrare in alcuni esercizi pubblici identificabili con cartelli esposti all'esterno e "chiedere di Angela", questo messaggio in codice allerterà l'esercente che immediatamente darà supporto alla vittima attraverso una serie precisa di azioni codificate a Firenze da Confesercenti.

Ask for Angela (C'è Angela tradotto in Italia) è un progetto che nasce nel 2016 nel Regno Unito ed ha avuto un importante seguito, l'esperienza anglosassone è stata portata anche in Italia ed è un modo efficace e codificato per chiedere AIUTO da parte delle vittime di molestie o violenze. Quello di piazza Signoria non sarà l’unico appuntamento fiorentino della Befana dei Vigili del Fuoco. La mattina del 6 gennaio apparirà all’ospedale pediatrico Meyer: un momento attesissimo da suoi piccoli ospiti che simpaticamente l’hanno battezzata La Befana Volante. La leggendaria vecchietta distribuirà loro dolci e giocattoli, donati dal personale del Comando Vigili del Fuoco di Firenze e dalla Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Firenze Ing. Marisa Cesario, ha sottolineano come “Le manifestazioni sul territorio che riguardano la Befana, rappresentano un momento di normale condivisione sociale, e sono coerenti con lo spirito ed i valori del CNVVF, tanto da riscuotere l'entusiasta partecipazione del personale del Comando, che in questi giorni si è diviso tra l’ordinario soccorso tecnico urgente ed i preparativi per gli eventi legati all'epifania, con il preciso intento di essere vicini a Firenze ed ai suoi cittadini; nella certezza che anche la salvaguardia dei beni artistici possa rappresentare un momento di rinascita e di speranza dopo eventi calamitosi".

La calata della Befana inizierà intorno alle 15 per terminare dopo al tramonto

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio Stampa