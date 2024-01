Motociclista finisce fuori strada a Reggello. Intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline, sono intervenuti alle ore 10:45 nel comune di Reggello in zona impervia in località Bivacco Capanna S. Antonio.

Un uomo è stato soccorso di vigili del fuoco del comando di Firenze attorno alle 10:45 in una zona impervia del comune di Reggello. Il centauro, uscito fuori strada a causa di un incidente, è rimasto ferito ad una gamba.

Sul posto è stato inviato anche l’elicottero Pegaso che, a causa della la scarsa visibilità, non ha potuto operare. I vigili del fuoco con il personale sanitario e personale del soccorso alpino hanno raggiunto la zona con una deviazione a seguito della caduta di alberi che impedivano il passaggio.

Raggiunto l'uomo lo hanno immediatamente trasportato in ospedale. è stato stabilizzato e trasportato sul veicolo sanitario per il trasporto in ospedale.