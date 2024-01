Di buona fattura, con materiali pregiati e dettagli preziosi: così è fatto un vestito da cerimonia che non passa mai di moda

Un abito elegante di buona fattura non dovrebbe mai mancare nel guardaroba: abbinato ad accessori e dettagli di volta in volta diversi può essere riutilizzato all’infinto – o quasi – per costruire look raffinati e chic per i propri party e le feste a cui si partecipa da invitate. La moda cerimonia, del resto, è meno volatile e legata alle tendenze del prêt-à-porter: questo non vuol dire, però, che non ci siano regole precise per scegliere degli abiti da cerimonia che possano durare in armadio come grandi classici.

L’abito da cerimonia perfetto? È raffinato ed evergreen

La prima è preferire materiali pregiati. Anche un semplice abito tubino o un tailleur giacca pantaloni possono risultare la scelta più elegante per le cerimonie, infatti, se realizzati con stoffe preziose come seta, raso, taffetà, jacquard. Sono tessuti che non passano mai di moda, capaci di vestire il corpo con un’eleganza senza tempo e che rendono superfluo qualsiasi altro orpello.

Un abito da cerimonia non ha necessariamente bisogno, del resto, di molti dettagli o di dettagli particolari per essere prezioso e farsi notare. La qualità sartoriale è tra le caratteristiche che, anche da sole, fanno di un sottogiacca o un blazer elegante un capo destinato a durare nel tempo e a essere tramandato di generazioni in generazioni.

Parlare di qualità sartoriale vuol dire, va da sé, riconoscere ai vestiti da cerimonia più eleganti la capacità di adattarsi al meglio al corpo e alla fisicità di chi li indossa. Il più raffinato degli outfit da cerimonia è quello che valorizza le forme giuste nel modo giusto e capace, soprattutto, di far sentire a proprio agio e fiere del proprio corpo e della propria personalità per tutto il tempo in cui lo si ha addosso. Alcune semplici regole, come quelle per scegliere il taglio dei pantaloni eleganti più indicato per le singole body shape, possono aiutare a trovare l’abito da cerimonia più adatto, ma non dovrebbero mai trasformarsi in un vincolo.

La ricca tradizione della moda cerimoniale garantisce a ciascuno la possibilità di scoprire capi raffinati ed eleganti, mantenendo al contempo un tocco di originalità. I vestiti da cerimonia capaci davvero di resistere al passare del tempo e alle tendenze sono sempre vestiti da cerimonia che dimostrano di avere innanzitutto una forte personalità. Oltre ai tessuti pregiati, la qualità e il taglio sartoriale, il design all’italiana di cui si è già detto, contano i dettagli da cui sono impreziositi. Pizzi, paillettes, strass, piume, texture a contrasto, trasparenze fanno da sempre parte degli stilemi della moda cerimonia e danno carattere agli abiti eleganti. Il segreto perché non stanchino anche dopo anni dall’acquisto e pur avendo già indossato l’outfit in diverse occasioni è, oltre a sperimentare con combinazioni ogni volta diverse e originali, giocare d’equilibrio e armonia: meglio preferite pochi dettagli – ma molto preziosi, se possibile – per scongiurare un risultato eccessivo e a tratti kitsch ed essere sicuri di essere splendenti nel proprio look da cerimonia.

Più in generale l’equilibrio – delle forme, dei tessuti, degli accessori, eccetera – è il segreto per scegliere vestiti da cerimonia evergreen e che non passino mai di moda.