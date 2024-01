Comunità energetiche rinnovabili, a Montopoli percorso partecipativo al via

Lunedì 29 gennaio alle ore 21 nei locali della Pubblica Assistenza (via Mattei, 4) di Montopoli, si svolgerà il primo incontro di presentazione del progetto Idee in rete: progettazione partecipata per una Comunità Energetica Solidale e Sostenibile. Il progetto ideato dal Comune di Montopoli in Val D’Arno e co-finanziato dall'autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, intende promuovere un percorso partecipativo con i cittadini, le imprese, le associazioni del terzo settore e tutti i soggetti interessati, che avrà l’obiettivo di sensibilizzare il territorio sulla eventuale nascita e sviluppo di una rete delle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili). La volontà è quella intraprendere un dialogo con cittadini, imprenditori e tutti coloro che ritengono non più rinviabile l'adozione di iniziative che stimolino la produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ottica anche della riduzione delle emissioni di CO2.

Come possiamo usare in modo più efficace l'energia elettrica a nostra disposizione? Come si possono fronteggiare i costi di produzione dell'energia? Quale può essere il nostro contributo nella lotta contro i cambiamenti climatici? Intorno a questi quesiti e nel quadro delle strategie da adottare nel nuovo piano strutturale in corso di redazione, è cominciata a Montopoli, una riflessione sulle CER, le comunità energetiche rinnovabili. Un tema presente anche nella discussione nata intorno al nuovo piano strutturale e che ora entra nel vivo con l'avvio di un percorso partecipativo finanziato anche dalla Regione Toscana. "Crediamo che temi come quello della transizione ecologica e della difesa del suolo – spiegano la vicesindaca Linda Vanni e Paolo Moretti consigliere comunale con delega alle politiche educative ambientali e scolastiche per il Comune di Montopoli – debbano essere affrontati non come una moda, ma come una seria risposta ai cambiamenti climatici in atto. Abbiamo deciso di accogliere il grido dei giovani del movimento "Fridays for Future" e da quanto detto dai cittadini durante gli incontri preparatori al piano strutturale. Grazie al finanziamento regionale potremmo avviare un approfondimento sul tema. Crediamo che aprire un dibattito all'interno della comunità sia necessario per capire come procedere riguardo a un intervento che potrebbe avere un forte impatto su quattro settori: ambientale, economico, sociale e politico".

Il percorso partecipativo intorno alle comunità energetiche sarà portato avanti dal Comune di Montopoli in sinergia con l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e la Simurg Ricerche di Livorno. L'Istituto di Management della Scuola Sant'Anna, con la preziosa collaborazione di ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse) presenterà gli aspetti più tecnico-gestionali del tema mentre la Simurg, che sta già portando avanti il percorso sul piano strutturale del Comune, avrà il compito di organizzare, gestire e facilitare il percorso partecipativo che si svolgerà nelle prossime settimane per concludersi nel mese di marzo 2024.

La cabina di regia del progetto ha elaborato un questionario che potrà consentire all’Amministrazione Comunale di Montopoli di sondare e comprendere vari elementi come quelli relativi all'effettiva conoscenza del tema, della sensibilità verso le tematiche di sostenibilità e la propensione a investire su questo importante progetto. Il questionario è compilabile Qui, reperibile anche sul sito e sulla pagina Facebook del Comune di Montopoli e inquadrando il Qr Code di seguito.

Per organizzare al meglio l’incontro di presentazione del prossimo 29 gennaio, è consigliabile iscriversi al modulo (Qui) dove sarà possibile individuare anche le date dei prossimi appuntamenti e laboratori. Inoltre, tutte le informazioni del progetto, i materiali, i documenti e le date degli incontri saranno disponibili sul sito messo a disposizione dalla Regione Toscana.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa