Droga su Firenze e Prato, arrestati 5 membri della banda: sequestro di 105 kg di sostanze

Cinque arresti (2 in carcere, 3 ai domiciliari) verso una banda di persone albanesi e romene con dimora tra Firenze e Prato, presunti responsabili di traffico di droga. La guardia di finanza di Firenze e Prato ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare su coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia dalle prime ore dell'alba. La base operativa della banda era a Prato e riusciva a mandare nell'area fiorentina quantità significative di cocaina, hashish e marijuana per poi rivenderle in tutta la Regione.

Il sodalizio criminale era strutturato in modo tale da curare ogni singola fase: dall’approvvigionamento della sostanza stupefacente, al trasporto, nonché alla lavorazione della droga al minuto spaccio. L’organizzazione ha nel tempo dimostrato una forte stabilità continuando a rimanere fortemente attiva anche a seguito di diversi arresti e sequestri subiti.

Durante le indagini sono avvenuti due arresti in flagranza di reato e sono stati sequestrati 100 kg di marijuana e hashish, oltre 5 kg di cocaina, 676mila euro in contanti, 2 pistole e oltre 500 cartucce.