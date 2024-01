Nuovo DAE all'ex Galleria Boccaccio di Certado

Questo pomeriggio alle ore 18 è stato inaugurato, alla presenza dell’assessore Conforti, assieme ad una vasta platea di volontari, un nuovo defibrillatore (DAE) messo a disposizione della comunità certaldese e installato nell'ex Galleria Boccaccio in viale Matteotti.

"Speriamo di non doverlo usare, ma è bene che in caso di necessità, i cittadini sappiano che c'è. Installato in un luogo strategico, a pochi passi da un importante centro di aggregazione, all’ingresso del polo Associativo denominato 'Casa delle Associazioni', sarà a disposizione di tutti i cittadini in caso di emergenza sanitaria" è l'auspicio del presidente dell’Associazione Gemellaggi, capofila del progetto, Andrea Ridi.

L’idea di installare lo strumento, è nata lo scorso anno, con la fine dell’emergenza covid e il ritorno alla normale vita associativa. I locali delle associazioni sono molto frequentati e l’utenza è molto variegata. Alla raccolta fondi hanno partecipato tutte le associazioni (Auser Filo D'argento, Auser Verde, Prociv Certaldo, Associazione Gemellaggi, Emporio Solidale, Elitropia Certaldo, Accademia della Danza Certaldo e Federcaccia Certaldo) oltre ad il contributo di “Fionn Mac Cool Irish Pub" e "Banca Cambiano 1884 S.p.A. Certaldo".

"Siamo molto orgogliosi di questo piccolo gesto, realizzato grazie alla grande sinergia che ci lega. La presenza delle Istituzioni locali ci gratifica" prosegue Ridi.

Nelle prossime settimane saranno organizzate sessioni formative aperte a tutti gli interessati, per il corretto utilizzo del DAE, questo grazie alla preziosa disponibilità di Misericordia Certaldo e Croce Rossa Certaldo; associazioni impegnate nella divulgazione delle pratiche di rianimazione e già interessate alla gestione di punti DAE sul territorio di Certaldo. Le adesioni presso la sede Auser Verde nella Casa Delle Associazioni Viale Matteotti Certaldo.

Fonte: Ufficio Stampa