Rimane in carcere il 21enne fermato per terrorismo e porto abusivo di molotov, lanciate contro il consolato Usa nella sera tra il 31 gennaio e il 1 febbraio scorso. Il gip Antonio Pezzuti ha convalidato il fermo per il giovane residente nel Mugello. Il 21enne, difeso dall'avvocato Samuele Zucchini, ha risposto a tutte le domande.