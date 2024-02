Chiuso il tratto della tangenziale di Pistoia tra Pistoia Ovest e Ponte Europa per l'urto di un mezzo pesante nella passerella pedonale che sovrasta un tratto di strada. La polizia municipale ha disposto la chiusura del raccordo in direzione Nord per verificare la stabilità del sovrappasso e lo stesso sarà fatto anche per il tratto verso sud. Sul posto anche i vigili del fuoco.