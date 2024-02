Giornalisti portoghesi alla scoperta di Lucca per un reportage

E’ una Lucca sempre più internazionale quella che sarà racconta da un gruppo di giornalisti, videomaker e influencer provenienti dal Portogallo, giunti nel fine settimana in Toscana per un press tour organizzato da Toscana Promozione e dal Comune di Lucca tra tradizione e contemporaneità. L’occasione nasce dal lancio del nuovo volo low cost di EasyJet, che collega Pisa a Porto, e dal relativo tour organizzato per la stampa lusitana nei luoghi più attrattivi nei dintorni dell’aeroporto Galilei.

Nella tappa lucchese gli esperti di comunicazione portoghesi, accompagnati dall’Ufficio Turismo del Comune di Lucca e da una guida specializzata, hanno potuto ammirare le Mura rinascimentali che abbracciano la città, la cattedrale di san Martino, la torre Guinigi e le altre principali attrazioni, ma anche le sculture di Carnevale della tigre e dei Rolling Stones, attualmente presenti in centro storico, e conoscere i tanti eventi, di ogni genere, in calendario durante tutto l’anno che rappresentano un valore aggiunto per la città.

Non poteva ovviamente mancare nel programma del tour anche Giacomo Puccini, nell’anno delle celebrazioni, con un racconto in chiave pop nel bookshop del Puccini Museum con video di film e serie tv sulla modernità del grande compositore lucchese presente in oltre duecento colonne sonore. Sosta anche all’Atelier Ricci, spazio di grande fascino ed eleganza, testimone dell’artigianato lucchese di qualità. Alcuni tra i più tipici ristoranti del centro storico hanno poi deliziato il palato dei giornalisti portoghesi, omaggiati da un taccuino e segnalibri con i simboli della città.

L’assessore al turismo Remo Santini ha portato i saluti del Comune di Lucca al gruppo di portoghesi che scriveranno articoli e post sulla loro esperienza, mentre il canale televisivo Cmtv realizzerà un servizio dedicato a Lucca nel celebre programma di viaggi Sabado Vjagem.

Sono inoltre in programma nei prossimi mesi altri press tour, che coinvolgeranno anche un noto magazine di viaggi italiano.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa