Il corpo di un uomo di 58 anni è stato ritrovato questa mattina nelle acque del porto di Punta Ala, frazione di Castiglione della Pescaia. Il cadavere non apparterrebbe a un abitante del posto e non si conoscono al momento le cause del decesso. Sono intervenuti sul posto i carabinieri delle stazioni di Punta Ala e Castiglione della Pescaia, che hanno svolto i primi accertamenti.