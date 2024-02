Taglio degli alberi, la 'lista dei caduti' nell'evento a Empoli

Sabato 24 febbraio si è tenuto un interessante incontro a tema “Taglio degli alberi e delle foreste: rischi per la salute e per l’ambiente”, a Palazzo Pretorio a Empoli, organizzato dal Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa-Fucecchio.

Il Prof. Bottacci ha parlato della necessità di curare il verde delle nostre città, senza ricorrere a pratiche di potatura frettolose e nocive per la pianta. Molti Comuni del nostro territorio stanno negli ultimi mesi compiendo delle capitozzature sui nostri alberi urbani.

La capitozzatura è una tecnica di potatura che consiste nel taglio dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco o altro ramo principale, in modo che rimanga solo quest'ultimo senza chioma.

“Gli alberi senza chioma non possono mangiare, nel periodo della potatura da capitozzatura sono costretti a cibarsi con le loro riserve”, “sarebbe come non nutrire un uomo per mesi”, ha spiegato Bottacci.

Parlando delle riserve boschive come quella delle Cerbaie, il relatore ha poi spiegato che “i boschi non necessitano di essere tagliati”, “si tagliano per profitto, per produrre legna, per comodità, ma non per il bisogno stesso delle piante”.

Il professore ha mostrato l’enorme differenza di temperature e quindi di benessere della popolazione, tra città che implementano il verde e città che lo limitano e non lo curano. Necessitano quindi giardinieri preparati affinché il verde pubblico sia curato in maniera corretta e che si occupino di seguire potature corrette; giardinieri che dovrebbero sovrintendere ed impedire la cementificazione sempre più frequente delle radici degli alberi.

Cementificazione e capitozzature infatti indeboliscono fortemente l’albero, fino a portarlo alla sua morte.

Sono intervenuti Anna Baldi Consigliera Movimento 5 Stelle del Comune di Empoli e Leonardo Masi, candidato sindaco per la coalizione Movimento 5 Stelle-Buongiorno Empoli, che hanno evidenziato gli errori su tema ambiente fatti dall’attuale Amministrazione e gli impegni che la coalizione s’impegnerà a rispettare.

L’evento si è concluso con la distribuzione di un volantino dove i nostri attivisti hanno riportato una lista denominata “lista dei caduti”, evidenziando la quantità di alberi abbattuti solo nella città di Empoli negli ultimi anni.

All’evento hanno aderito numerosissime persone che hanno piacevolmente arricchito la serata con domande, avviando un dibattito aperto con i relatori.

Dal dibattito in sala è emersa la necessità di avviare un nuovo tavolo di lavoro, oltre a quello che già abbiamo, che individui tutte le discrasie presenti a proposito di tagli boschivi e le legislazioni (legge Renzi-Boschi) che trattano di agevolazione sull’acquisizione di macchinari che prevedono tagli industrializzati e che certamente non vanno nella direzione di salvaguardare i nostri polmoni boschivi e quindi la nostra salute.

Ringraziamo il Prof. Bottacci per le sue preziose conoscenze e tutti coloro che sono stati presenti e che hanno partecipato.

Vi aspettiamo al prossimo evento che si terrà sabato 2 marzo a Empoli, Loc. Avane, presso “la Vela”, a tema intelligenza artificiale insieme alla nostra Europarlamentare Sabrina Pignedoli.

Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa

Fonte: Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa