Prende il figlio neonato e fugge dall'ospedale, ricerche a Pisa

Ha preso il figlio appena nato ed è fuggito via dall'ospedale. A Pisa in queste ore è ricercato un uomo, padre del piccolo, che intorno alle 14 ha eluso la sorveglianza allontanandosi con il bambino. Secondo quanto emerso l'uomo e la madre del bambino stavano per incontrare gli assistenti sociali. Entrambi si trovavano nel reparto di neonatologia del Santa Chiara quando, nell'attesa dell'incontro, il padre ha preso il neonato fuggendo dall'ospedale e allontanandosi a bordo di una bicicletta, facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO