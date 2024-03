Anziana trovata morta in casa, fermato il figlio

Una donna di 85 anni, Brunetta Salvestrini, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Firenze. La donna viveva in via Santa Lucia, zona Porta al Prato. Sarebbe morta per morte violenta. La polizia ha fermato il figlio 59enne della donna, pensionata; l'uomo è piantonato in ospedale.

L'uomo, che soffrirebbe di problemi psichiatrici, era in casa quando è arrivata la polizia. Nel pomeriggio, a quanto pare, madre e figlio avrebbero avuto una forte lite. Il figlio si sarebbe barricato in casa e la polizia sarebbe riuscita a entrare solo con la scala dei vigili del fuoco.

Bisogna comunque ancora fare chiarezza sulla dinamica. Le forze dell'ordine stanno indagando. Sul posto anche il pm.