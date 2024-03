Elezioni, Pomponi ripropone la lista Vivere Montaione: "Comitato elettorale in centro storico"

La lista a sostegno del sindaco uscente di Montaione, Paolo Pomponi, sarà ancora Vivere Montaione (qui l'intervista all'indomani della ricandidatura). Per il terzo mandato, Pomponi ha annunciato la ricandidatura con la squadra attuale per il voto dell'8 e 9 ottobre. "Abbiamo allestito una sede del comitato elettorale in centro storico, in Via Ammirato n. 3, vicinissimo a Piazza della Repubblica. Mi rivolgo quindi a tutti i miei concittadini: aiutateci a scrivere il nostro programma elettorale, perchè questa squadra possa rendere servizio a voi cittadini, ai vostri bisogni, voi che siete i veri protagonisti di questa nuova avventura. Le vostre necessità sono le nostre priorità, potete tutti concorrere per migliorare ancor di più la nostra meravigliosa comunità", afferma il primo cittadino in un post su Facebook.