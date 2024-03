Nidi Empoli, Poggianti (Centrodestra): "Proseguire buone pratiche fatte finora"

"La sentenza del Consiglio di Stato in merito alla gestione dei nidi fatta da Co&So ed Eskimo sono tutt'altro che un fulmine a ciel sereno". Così attacca il candidato sindaco alle elezioni empolesi Andrea Poggianti. Le sue posizioni sono due(qui l'aggiornamento sulle misure prese dal Comune):

- garantire che oltre all'attuale cooperativa che ha vinto il ricorso, l'altra cooperativa termini il servizio a luglio 2024, per lavoratori e bambini

- proseguire con patti parasociali con le nuove cooperative le buone pratiche messe in campo da Orsa rispetto alle gestioni precedenti.

Sul piatto Poggianti spiega che debba essere contenuto il pagamento degli straordinari e la non applicazione delle banche ore, garantire una quota adeguata. "Questo un impegno che prendo con voi tutti", chiosa Poggianti.