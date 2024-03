Brunello Cucinelli vince il Premio Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa

Sarà il re del cachemire Brunello Cucinelli la guest star del XVII Premio Giovani Imprenditori organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa.

Classe 1953, nato in Umbria a Castel Rigone, frazione di Passignano sul Trasimeno, l'imprenditore umanista fondatore dell'omonima azienda. divenuta in pochi anni un brand di lusso globale nel settore moda, sarà ospite della kermesse in programma giovedì 11 aprile agli Arsenali Repubblicani di Pisa, dove sarà protagonista con un intervento sul “Coraggio di fare impresa”, tema portante dell'edizione 2024 del premio giovani.

"Siamo estremamente felici e orgogliosi di avere come ospite un imprenditore italiano conosciuto in tutto il mondo che ha fatto della sua etica imprenditoriale una missione” la soddisfazione del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “La sua testimonianza sarà uno stimolo per i tanti giovani presenti a questa nuova edizione. Oggi per fare impresa ci vuole davvero coraggio, come dice il titolo del premio Giovani Imprenditori 2024, ma l'esempio di imprenditori illuminati come Brunello Cucinelli è un faro in grado di tracciare la strada ai giovani che vogliono intraprendere questo percorso".

Brunello Cucinelli fonda l'omonima azienda nel 1978, specializzandosi nel campo del tessile e del cachemire, affermandosi come brand del lusso globale e ponendo contemporaneamente come mission aziendale l'etica e il benessere dei suoi lavoratori. Nominato Cavaliere di Gran Croce al Merito nel 2018, è vincitore del Premio Designer of The Year nel 2021,

"Ogni anno cerchiamo di arricchire il Premio Giovani con interventi di ospiti autorevoli ed è davvero un orgoglio poter contare sulla testimonianza di un imprenditorie del calibro di Brunello Cucinelli” afferma il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa Francesco Ciampi. “Anche per questa edizione, dove saranno analizzati argomenti concretamente utili alla crescita e allo sviluppo delle imprese giovanili e non solo, saranno premiati molti giovani imprenditori del nostro territorio che si sono distinti negli ultimi anni e l’evento si chiuderà con il bellissimo Gran Galà delle imprese, con una cena nella magnifica cornice degli Arsenali Repubblicani".

Per partecipare al Premio Giovani Imprenditori e alla Cena di Gala e per ogni ulteriore info sull'evento contattare Confcommercio Provincia di Pisa al 3282283881 - mail l.favilli@confcommerciopisa.it o al sito: https://gi.confcommerciopisa.it/il-premio/archivio-edizioni/xvii-premio-giovani-imprenditori-2024/

Fonte: Confcommercio Pisa