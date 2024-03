Mantellassi (Csx) incontra i cittadini in zona San Rocco

Alessio Mantellassi, candidato a sindaco di Empoli, domani, martedì 19 marzo, dalla mattina al pomeriggio incontrerà i cittadini che abitano in zona san Rocco.

La mattina dalle 9 sarà al mercato rionale per qualche ora, poi si sposterà fra i vari esercizi commerciali e incontrerà anche alcune famiglie..

"Dopo Passo dopo passo ci stiamo spostando in alcune zone del centro in cui i cittadini hanno segnalato il bisogno di parlare di alcune criticità, per questo cerco di andare ad ascoltarli, perché con il confronto con loro riesco ad avere un’idea più chiara di ciò che serve a Empoli. Il nostro progetto per una Empoli più bella parte anche da questo, raccogliere i suggerimenti di chi vive i quartieri, perché a volte ci vogliono delle grandi opere, ma in alcuni casi basta poco per migliorare la qualità di vita dei cittadini".

Nel mese di aprile sarà organizzata un’assemblea pubblica in orario pomeridiano così tutti i cittadini, se vorranno, potranno partecipare.

Fonte: Ufficio stampa