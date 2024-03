Si ferisce con la motosega durante la potatura, codice rosso a Gambassi

Infortunio per un uomo durante delle operazioni di potatura di alberi in un terreno privato lungo la via Volterrana a Gambassi Terme. L'uomo, attorno alle 14.30 di oggi, si è ferito a un braccio utilizzando una motosega. Il taglio ha causato un'emorragia importante. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Certaldo e l'elisoccorso Pegaso giunto da Siena. Il ferito è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze. La medicina del lavoro dell'Asl Centro è intervenuta assieme ai carabinieri della locale stazione. Non è chiaro se l'uomo stesse facendo lavori in proprio o se era lì per conto di un'azienda.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO