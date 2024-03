Incidente mortale a Le Vedute, la vittima è un uomo

Incidente mortale a Fucecchio, lungo via Romana Lucchese, a Le Vedute. Purtroppo c'è un uomo che è rimasto vittima dell'incidente. L'incidente stradale è avvenuto tra tre auto. La vittima è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Empoli ma purtroppo per lui il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Risulta inoltre una seconda persona lievemente ferita mentre una terza illesa. I rilievi sono in capo alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Il fatto è avvenuto alle 15.30 circa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO