Si ribalta ragno meccanico, grave un operaio 36enne a Pontassieve

Un operaio 36enne è rimasto schiacciato da un ragno meccanico in manovra, ovvero un mezzo cabinato utilizzato per sollevare del materiale ferroso. Il fatto è accaduto in via Bellini a Sieci di Pontassieve, nell'area fiorentina. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Careggi dai sanitari inviati dal 118 per traumi da schiacciamento. Il ragno meccanico infatti si è ribaltato, l'uomo era all'interno della cabina. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e i tecnici della Asl del Dipartimento della sicurezza e prevenzione luoghi lavoro che hanno avviato accertamenti. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.