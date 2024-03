Vespa World Days, nel centenario della Piaggio il raduno mondiale è a Pontedera

L’edizione 2024 dei Vespa World Days, l’annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo, si terrà dal 18 al 21 aprile a

Pontedera, la città dove Vespa è nata ed è prodotta ininterrottamente dal 1946. Saranno 8000 i Vespisti in rappresentanza di 54 nazioni, oltre 660 Vespa Club dei cinque continenti che in soli cinque giorni si sono iscritti all’evento; 3000 di questi addirittura nella prima ora di apertura delle iscrizioni. A questi si uniranno altre migliaia di curiosi e simpatizzanti desiderosi di scoprire le Terre di Pisa in sella alla loro amata Vespa.

"Accoglieremo un evento internazionale con migliaia di presenze e che avrà una ricaduta eccezionale su tutta l'area. Si tratta di un riconoscimento importante per la città di Pontedera, per l'intero territorio e per la comunità. Un riconoscimento che va ad omaggiare un marchio che ha scritto la storia di Pontedera, una imprenditoria presente da 100 anni col suo stabilimento, tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato in Piaggio contribuendo alla nascita e allo sviluppo di un vero e proprio mito, e che va, al tempo stesso, a coronamento di un percorso fatto in questi anni dal Vespa Club Pontedera, con le tante iniziative promosse nel tempo che ci hanno portato fino a qui". Nelle parole di Matteo Franconi, Sindaco di Pontedera, l’essenza della manifestazione: un evento diffuso nel tempo e nello spazio, un raduno che vuole presentare al mondo le eccellenze della Toscana, un incontro per appassionati, gruppi di amici e famiglie che insieme condividono l’amore per Vespa.

Sarà un evento del territorio, con il Patrocinio della Regione Toscana e di Terre di Pisa e che, oltre a Pontedera, toccherà, coinvolgendoli fattivamente, altri 20 comuni della Valdera e che si inserisce a pieno titolo nella programmazione della Italian Motor Week 2024, essendo la città della Vespa un caposaldo del Circuito ANCI Città dei Motori.

IL PROGRAMMA



Il programma, in continuo aggiornamento sul sito www.vespaworldclub.org, vede la manifestazione iniziare alle 11 di giovedì 18 aprile al Vespa Village, il cuore pulsante dell’evento, l’area di mostra-mercato allestita in Piazza del Mercato a Pontedera. Qui, fino a domenica alle 16, un’area food & beverage e diversi stand espositivi, daranno a Vespisti e visitatori la possibilità di stare insieme, nel pieno spirito dei Vespa Club. Al Vespa Village è previsto anche il test ride dei veicoli Piaggio e la consegna di 250 certificati di origine in edizione limitata per l’evento.

I Vespa World days di Pontedera saranno infatti un’edizione veramente speciale, anche perché nell’occasione verranno festeggiati i 140 anni dalla fondazione della Piaggio, nata nel 1884, e i 100 anni dello storico stabilimento di Pontedera. A questo tema verrà dedicata una mostra che sarà ospitata al Museo Piaggio. L’affascinante luogo della conservazione della memoria storica di Vespa e di Piaggio sarà un altro fulcro della manifestazione, aperto agli ospiti e alle visite, con 18 slot già prenotati da settimane per il tour degli oltre 5000 mq di rinnovata esposizione e della mostra “Vespa all over the World” L’auditorium del Museo Piaggio ospiterà anche i Meet & Greet ovvero dei momenti unici in cui i partecipanti potranno ascoltare come sono nati le loro amate “due ruote” dalla viva voce di chi ne partecipa all’ideazione ed al collaudo.

Viale Rinaldo Piaggio sarà la sede del mercatino delle Eccellenze Toscane, realizzato in collaborazione con il Biodistretto, con CIA e Coldiretti e con una rete di piccoli produttori della filiera agroalimentare di qualità. L’area, nei giorni dell’evento dalle 9 alle 19 (tranne venerdì dalle 9 alle 17), offrirà ai Vespisti ed ai curiosi l’opportunità di assaggiare i sapori delle Terre di Pisa.

Sabato 20 e domenica 21 lo stabilimento Piaggio, dove Vespa nasce ininterrottamente dal 1946, aprirà le proprie porte ai Vespisti grazie a ben 128 turni di visita straordinaria, realizzata a bordo di comodi trenini. Nei giorni del VWD sarà aperta al pubblico, in Piazza Martiri della Libertà, la boutique nella quale sarà possibile acquistare la nuova capsule di abbigliamento Vespa.

Anche l’area del Villaggio Piaggio, nato negli anni ’50 come edilizia per i lavoratori, sarà valorizzata ed inserita al percorso di Urban Street Art che il Comune di Pontedera ha realizzato insieme alla Fondazione Pontedera per la Cultura, in un ricco cartellone di appuntamenti culturali e mostre. Oltre alla mostra fotografica “Pontedera in Vespa”, realizzata dalla sezione fotografica del CREC Piaggio e all’area skate con il contest di freestyle del sabato pomeriggio, ci saranno sessioni di live painting di Nico Lopez Bruchi. Il designer è anche uno dei protagonisti della mostra “Vespart” al PALP, insieme a Skim, David Pompili e Paolo Amico, artista che avrà anche sessioni live in Piazza Cavour, dipingendo con un copertone di una Vespa.

Ancora arte presso la Galleria Il Germoglio, con una mostra dedicata all’artista pontederese Babb e presso il Centro Sete Sois Sete Luas dove saranno esposte opere internazionali legate al circuito del celebre festival. Il Piccolo Teatro Digitale ospiterà la mostra “Ars Mechanica, l’arte incontra la meccanica”a cura di Beatrice De Laurentiis. L’istituto Modartech realizzerà un tributo alla lunga storia industriale del Gruppo Piaggio mentre il Teatro Era sarà palcoscenico di una ricca kermesse di iniziative culturali fra cui il talk show dedicato a “I Mitici Vespisti”, dove personalità del Vespismo italiano e internazionale del calibro dei Giuseppe Cau e Luigi Frisinghelli si racconteranno al pubblico alternando i racconti di una vita in Vespa, alternandosi agli storici collaudatori, oggi illustri membri del Vespa Club Pontedera, capitanati da Gianfranco Gemmi.

Un altro regalo delle associazioni del territorio ai VWD sarà la rappresentazione teatrale “Voci di una comunità” a cura dell’Accademia dell’Incompiuto. Anche il Cineplex verrà coinvolto con la proiezione di tre film capolavoro che sono parte della storia di Vespa: la produzione Disney-Pixar Luca, il mitico Vacanze Romane e la fiction Enrico Piaggio, un sogno italiano. Le sale della Galleria ospiteranno una mostra fotografica dedicata ai Vespa World Days a cura di Simone Borghini e, al mattino di venerdì 19, la visione dello Short Movie “Sulle Ali della Vespa”, cortometraggio con regia del celeberrimo artista Renato Raimo realizzato insieme con alcuni istituti scolastici di Pontedera.

Saranno moltissime le iniziative volte a offrire una varietà di proposte che si sommano alle tante iniziative dei locali e degli esercenti: grazie a Confcommercio, Confesercenti, We are Pontedera e ViviLari sono infatti stati coinvolti negozi ed attività al dettaglio unite nell’attività di engagement “Vespizziamo Pontedera e Casciana Terme – Lari”, iniziativa che vedrà le vetrine della città colorarsi dei colori dei Vespa World Days. Il centro di Pontedera sarà anche cornice di due momenti musicali molto attesi: il concerto della Fanfara dei Carabinieri che seguirà l’inaugurazione di giovedì 18, e l’evento sul Piazzone di venerdì 20 sera che porterà a Pontedera Cricca e gli Street Clerks.

La musica sarà anche sottofondo della serata del sabato 20, ovviamente dedicata ai Vespisti, con un dj set che seguirà alle premiazioni del Vespa Trophy e della Popoli- Pontedera. Ma il sabato sarà soprattutto la giornata della grande Parata, l’evento clou dei Vespa World Days 2024. Migliaia di vespisti, in sella a Vespa di ogni epoca, sfileranno in corteo creando un gioioso e coloratissimo sciame che da Viale Italia, nel cuore di Pontedera, si snoderà verso Peccioli attraversando le colline che ispirarono Corradino d’Ascanio, lungo il più paesaggistico degli itinerari.

Attesa per sabato anche la Fanfara dei Bersaglieri che regalerà al pubblico due cammei al Vespa Village mentre l’apertura del giovedì sarà allietata dalle note della Filarmonica Volere è Potere di Pontedera. L’arrivederci ai Vespisti sarà dato all’insegna dell’italianità dai maestri della composizione floreale dell’AFFI - Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani, dalle dolci prelibatezze dello Chef Luca Montersino e dalle bollicine di Chin8 Neri.

Riccardo Costagliola, Presidente Vespa World Club non nasconde la soddisfazione: "I numeri raccontano molto di questo evento, avremo a Pontedera la rappresentanza di 54 paesi da cinque continenti. Un dato straordinario che si somma al fatto che tutti gli 8.000 posti prenotabili sono andati esauriti in pochi giorni. La presenza di Vespisti e appassionati si preannuncia veramente eccezionale. Ma sarà anche un'edizione particolarmente ricca di contenuti e di eventi. Il Vespa World Club, la federazione internazionale che riunisce ben 66 Vespa Club nazionali, ha infatti fortemente voluto che quest'anno fossero rappresentanti tutti i tre capisaldi del Vespismo: il Turismo, lo Sport e il Registro Storico. Sarà grazie al Registro Storico che sabato pomeriggio, alle 15.30, si svolgerà l’affascinante Concorso di Eleganza, la passerella per le Vespa immatricolate fra il 1946 ed il 1970 che, grazie anche all'abbigliamento dei relativi guidatori, faranno rivivere il fascino dei tempi passati. Lo sport sarà invece protagonista grazie alla Coppa del Mondo di Gymkana e alla tappa italiana del Campionato Europeo di Vespa Rally, manifestazioni di abilità che rafforzano il legame fra conducente e veicolo e che, grazie agli istruttori del Vespa Club d’Italia, porteranno neofiti italiani e stranieri ad avvicinarsi al mondo della regolarità Vespistica".

LA MACCHINA ORGANIZZATIVA



Una centrale operativa accolta nei locali del Cineplex, decine di volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, oltre a 140 uomini e donne dell’ANPS – associazione nazionale Polizia di Stato, 200 volontari, 60 staffette motociclistiche ed un pull di professionisti stanno incessantemente lavorando per offrire ai Vespisti una vera “Tuscany Experience” in totale sicurezza, insieme ai tavoli tecnici puntualmente convocati dall’Amministrazione Comunale.

“Una imponente macchina organizzativa per queste che possono essere considerate le nostre Olimpiadi” commenta con orgoglio Eugenio Leone, direttore del Comitato Organizzatore e Vicepresidente del Vespa Club Pontedera “la città ha reagito con grande entusiasmo così come i Vespa Club della Toscana con cui stiamo collaborando.” Sono numerose le aree, urbane ed extraurbane, che saranno toccate dalla manifestazione, alcune con istallazioni già visibili, con rotonde decorate da istallazioni luminose e decorate da sculture tridimensionali di grande pregio.

Aree verdi saranno dedicate alle centinaia di campeggiatori e interi parcheggi alla sosta dei camper, soluzioni di alloggio alternative alle oltre 20.000 camere prenotate nel circuito alberghiero ed extralberghiero. Servizi speciali sono dedicati ad una partecipazione inclusiva delle persone con disabilità a cui verranno dedicati anche particolari itinerari grazie al supporto dell’ASHA Associazione Sportiva Handicappati Pisa e della IN associazione di Livorno. Buone pratiche di sostenibilità hanno reso l’evento certificato Eco-Action da Legambiente in virtù delle azioni di sostenibilità adottate nella progettazione. Tra questa la partnership con il Banco Alimentare, grazie alla quale il cibo preparato ma non somministrato sarà devoluto alla Misericordia di Pontedera e redistribuito sul territorio comunale.

Eccellente la risposta non solo degli attori del no profit ma anche di tutto il comparto produttivo e turistico di zona: dal Museo di Storia Naturale di Calci alle terme di Casciana, dalla Cioccolateria Amedei che offrirà un dolce benvenuto a tutti i Vespisti e che aprirà le proprie porte a degustazioni esclusive, alle visite guidate dello storico Michele Quirici, dal volo sugli elicotteri della Florence Helicopter alle pedalate in collina con Eco-Rent, dal pranzo al Resort Laqua della famiglia Cannavacciuolo, alle proposte elaborate con Visit Terre di Pisa e Visit Valdera tourism office per la scoperta del territorio. Sono infatti oltre 30 le proposte turistiche confezionate per i quattro giorni che si sommano ai tour vespistici che attraverseranno la Valdera, con piccoli gruppi di circa 100 vespisti alla scoperta delle Terre di Pisa.

I Vespa World Days

I Vespa World Days rappresentano la celebrazione del mito intramontabile di Vespa. Un mezzo che ha ormai travalicato la sua funzione di veicolo facile ed elegante per il commuting quotidiano per divenire una icona globale di stile italiano, amato da intere generazioni.

Vespa e l’amore dei suoi fans nacquero praticamente insieme, tanto da spingere molti possessori, già nel 1946, anno di nascita dello scooter più famoso al mondo, ad associarsi: si costituirono così i primi Vespa Club.

La volontà dei Vespa Club di incontrarsi in un grande raduno per celebrare la propria passione prende forma nel 1954, con il grande Raduno Internazionale di Parigi. A Pontedera ricorrerà perciò il 70° anniversario della nascita dell’EuroVespa, il grande evento che dal 2007 ha assunto il nome di Vespa World Days per sottolineare la sua anima globale. Oggi si contano ben 66 Vespa Club Nazionali associati al Vespa World Club, provenienti da cinque continenti.

Fonte: Ufficio stampa