Furti continui in un negozio di San Minato: due denunciati

I carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà due persone per il reato di furto in concorso.

I militari, al termine dell’attività di indagine scaturita a seguito della segnalazione proveniente da un supermercato della zona, hanno appurato attraverso le testimonianze e la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno all’esercizio commerciale che le due persone nei mesi precedenti avevano asportato vari prodotti alimentari, per un valore complessivo di circa 130 euro. I ladri, per compiere i furti, hanno approfittato della distrazione del personale proposto alla sistemazione degli scaffali e della merce.

Per entrambi i soggetti coinvolti è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria pisana. Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.