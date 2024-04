Elezioni Empoli, Alessio Mantellassi presenta la sua lista civica

Il candidato sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, in corsa per il Partito Democratico e appoggiato da Azione, Sinistra Verdi e la lista civica “Questa è Empoli”, ha presentato oggi pomeriggio la seconda lista civica in suo sostegno: “Alessio Mantellassi, una storia empolese”.

“La nuova lista, con 24 candidati, rappresenta un sincero impegno civico, il forte senso di appartenenza alla comunità e il grande coinvolgimento nella vita della città. Le persone che ne fanno parte hanno tutte storie empolesi, rappresentative della complessità dell’anima di Empoli” ha dichiarato Mantellassi. “Il nostro progetto non si basa su qualche punto identificativo o sul fare battaglia contro qualcuno, ma toccherà tutti gli aspetti della vita cittadina, mantenendo un orizzonte di 10 anni.

Per “Questa è Empoli”, invece, si tratta della terza competizione elettorale. Fondata dalla sindaca uscente Brenda Barnini – come lista del candidato sindaco – ha sostenuto l’attuale prima cittadina nelle due precedenti amministrative nel 2013 e nel 2019, che hanno visto trionfare l’esponente del Partito Democratico.

La lista “Alessio Mantellassi, una storia empolese”

Irina Ersilia Aelenei, 51 anni, laureata in giurisprudenza in Romania, vive in Italia da 21 anni. È consulente orientamento specialistico al Centro per impiego di Monsummano Terme e case manager per il progetto GOL a Empoli; gestisce sportello di facilitazione digitale presso l'Urp del Comune di Montelupo Fiorentino. Molto attiva nel volontariato anche come mediatrice linguistica, ha accettato di candidarsi per mettere le sue competenze e la sua esperienza al servizio dell'elaborazione di una strategia di sviluppo locale.

Filippo Vannini, 47 anni, avvocato. Da anni impegnato nel volontariato e nello scoutismo AGESCI, si è candidato perché Empoli è la città dove vive e lavora e vuole sia custodita al meglio ma anche proiettata verso un futuro sostenibile e smart.

Marianna Romano, 49anni, avvocato e mediatrice familiare. Oltre alla professione è tra i soci fondatori e segretaria dell’Oratorio di Santa Maria a Ripa Aps, che si occupa di inclusione soprattutto per bambini e famiglie. Si è candidata perché condivide con Mantellassi gli ideali e soprattutto l’impegno sociale. Metterà a disposizione il suo tempo e la sua voglia di affrontare nuove sfide.

Alberto Vezzani, 30 anni, magazziniere. Arbitro FIGC da ormai 12 anni presso la sezione di Empoli e referente dell'associazione Plastic Free per il comune di Empoli e per la provincia di Firenze da circa 4 anni. Grazie al suo impegno l’associazione raccoglie oltre 500 soci ed è molto attiva in varie iniziative di raccolta rifiuti. È stato premiato con Sant'Andrea d'oro nell'anno 2021. Si candida e sostiene Mantellassi, che ha sempre aiutato e appoggiato la sua associazione, per rendere Empoli un posto migliore nella battaglia contro i rifiuti abusivi.

Elettra Badini, 36 anni, originaria di Roma, da 12 anni vive ad Empoli con i due figli e suo marito. Pedagogista, formatrice e consulente in materia di pari opportunità, coordina servizi educativi per minori a Firenze. Nel 2020 ha scritto un libro dal titolo “Si tratta della nostra pelle. Sente un forte senso di appartenenza alla città di Empoli che si traduce in passione politica, crede profondamente che l’accoglienza che ha ricevuto vada ricambiata mettendo in campo competenze professionali e personali nel lavorare con impegno per la città.

Mario Pelagotti, 69 anni, medico ortopedico in pensione, sposato con due figlie e un nipote di 6 anni. Molto attivo nel mondo cattolico fin da giovanissimo ha curato una intensa attività in varie parrocchie empolesi. Ha avute esperienze politiche e negli anni 2000 è stato candidato al consiglio comunale di Empoli nella lista dell'IDV. Ha scelto di appoggiare la candidatura di Alessio Mantellassi perché si riconosce negli ideali della coalizione che lo sostiene e in perché lo ritiene preparato storicamente e politicamente, esperto di pubblica amministrazione, aperto al dialogo democratico, in grado di mettere in pratica un programma di sviluppo e miglioramento della città di Empoli.

Iacopo Periti, 50 anni, medico di Medicina Generale, sposato e padre di una sedicenne. Nato e cresciuto a Firenze ma divenuto orgogliosamente empolese da ormai vent'anni. Si occupa, per passione, di divulgazione scientifica, ha organizzato eventi come Presidente dell’associazione culturale Atriké e collabora con testate giornalistiche sia di carta stampata che televisive. Svolge attività di volontariato in associazioni del territorio.

Cristina Marconi, 66 anni, pensionata sposata, mamma di Andrea. Componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli e del Comitato Amici del teatro Il Ferruccio. Empolese doc, si candida perché crede nelle idee e nel programma di Alessio Mantellassi, un giovane che sente profondamente attaccato alla città e alle sue radici ed è convinta che farà di tutto per migliorarla sotto tutti gli aspetti.

Anna Maria Tinacci, 61 anni, lavora presso la AOU di Careggi. Da anni si dedica al riconoscimento della Fibromialgia, ha fondato l’associazione ODV ALGEA ad Empoli. Per questa sua attività è stata premiata come "Donna del Presente" al Premio Contessa Emilia. Si candida perché riconosce in Mantellassi un valido futuro Sindaco: serio, disponibile, attento a tutte le problematiche, preparato e aperto al dialogo con tutti.

Gabriele Mascalchi, 20 anni, studente universitario di infermieristica. Attivo nel volontariato sanitario in Misericordia. Ha scelto di candidarsi perché attento ai temi sociali ed ambientali e vorrebbe fare la sua parte in Consiglio per rendere Empoli una città sempre più verde e soprattutto vivibile per tutti.

Daniela Domenica Mallardi, 31 anni. Infermiera del pronto soccorso di Empoli. Volontaria da tanti anni nella Croce Rossa di Empoli, per cui ha svolto attività nella governance dell’associazione e dove attualmente è impegnata in ambito sociale e sanitario e rivolte ai giovani, promuove iniziative sia nelle scuole che nelle piazze. Si candida per far crescere Empoli e appoggia mantellassi poiché ne condivide il progetto per la città.

Marco Soldaini, 43 anni, un musicista ed insegnante di musica. Ha deciso di appoggiare la candidatura di Alessio Mantellassi perché è un giovane empolese che vuole bene alla sua città; è vicino ai cittadini, alle associazioni ed alle realtà empolesi. Pensa che con il suo programma possa dare continuità a quanto di buono è già stato fatto e contribuire ad un’ulteriore crescita e valorizzazione di Empoli.

Laura Taddei, 69 anni, pensionata. Impegnata nel mondo del volontariato, collabora con l'associazione Marta Onlus che gestisce una scuola in Uganda ed altre realtà locali. Appoggia convintamente Alessio Mantellassi che ritiene una persona seria, preparata e molto attenta ai bisogni dei cittadini.

Daniele Giannoni, 32 anni, tecnico di radiologia medica, specializzato nel campo della radioterapia. Si candida nella lista civica di Alessio Mantellassi perché ritiene che sia la naturale prosecuzione di un impegno verso il miglioramento continuo di Empoli. Vuole dare il suo contributo al benessere collettivo mettendo a disposizione le sue competenze e la sua energia per trasformare Empoli in un luogo ancora più accogliente e vivibile, per il presente e per le generazioni future.

Stefano Leporatti, detto "Sigaro", 69 anni, pensionato. Si candida perché convito che Alessio Mantellassi sia la persona giusta per guidare la città per perché lo vede in continuità con il buon governo che Empoli ha avuto negli ultimi anni.

Serena Gasparri, 26 anni, gestisce attività in ambito bar e ristorazione a Empoli. Segue, da sempre, le dinamiche delle città, dove è nata e cresciuta e dove spera di portare un contributo per migliorarla, motivo per cui ha deciso di candidarsi nella lista civica.

Marianna Zimiti, 40 anni, fisioterapista e cittadina di Empoli dal 2012. Ha conosciuto Mantellassi nel 2018 quando diventata mamma. “Essendo non vedente, avevo delle difficoltà. Ho chiesto aiuto alla Misericordia ed è arrivato Alessio, che faceva volontario e mi ha aiutato nel momento più bello e più delicato della vita. Quindi non l’ho conosciuto per politica ma come persona, sempre disponibile a mettersi a disposizione per l’altro. Sono una persona semplice ma riesco a capire bisogni delle persone. Vorrei essere a disposizione dei cittadini”.