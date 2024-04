Morto 47enne coinvolto in una lite dopo il concerto dei Subsonica

Uno spettatore del concerto dei Subsonica, una 47enne di Pistoia, è morto dopo una lite avvenuta nei pressi del Mandela Forum di Firenze dove si teneva il concerto della band torinese. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, durante un diverbio l'uomo si è trovato in una colluttazione nella quale ha riportato delle gravi ferite alla testa dopo una caduta. I sanitari inviati dal 118 lo hanno trasferito subito a Careggi ma è morto nella notte. La squadra mobile sta indagando. In via di identificazione l'altra persona con cui è scaturita la rissa.