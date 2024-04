Scomparsa Maria Pacini Fazzi. Il cordoglio delle forze politiche

La scomparsa di Maria Pacini Fazzi, lascia un grande vuoto in tutta la lucchesia. La 93enne se ne è andata ieri nel tardo pomeriggio. Immediato il cordoglio di tutte le forse politiche della città. Scomparsa di Maria Pacini Fazzi, il cordoglio della consigliera

regionale del Partito Democratico, Valentina Mercanti

“La scomparsa di Maria Pacini Fazzi rappresenta una grave perdita per tutta la città: culturale, umana, imprenditoriale - ha scritto in una nota Valentina Mercanti, consigliera regionale del Partito Democratico - la Signora Maria, con la casa editrice che ha fondato, è nelle case di ogni lucchese, perché se vuoi conoscere qualcosa di più su Lucca non puoi che leggere una delle pubblicazioni della Pacini Fazzi. Un’istituzione a tutto tondo, una donna di visione, di coraggio, di forza rara. Grazie per tutto. Un abbraccio sincero a tutta la famiglia”.

"Una donna di visione, così ci ricorderemo tutte e tutti della Signora Maria, fondatrice della Casa editrice Pacini Fazzi e anima culturale della nostra città per molti anni.

Una donna di coraggio e di spessore, con gli occhi sempre rivolti al futuro e il cuore ben

radicato nell’amore per Lucca e per il suo territorio - ha scritto Gabriele Marchi, segretario comunale del Partito Democratico Lucca - una perdita grande e dolorosa, quella di Maria Pacini Fazzi, rispetto alla quale il Partito Democratico tutto esprime il proprio cordoglio alla famiglia".