Reati nello smaltimento rifiuti, l'operazione Leonida tocca anche la Toscana

Dall’alba di questa mattina, oltre 90 militari della guardia di finanza di Reggio Emilia nell’ambito delle attività a tutela della spesa pubblica stanno dando esecuzione a cinque misure cautelari (1 arresto domiciliare e 4 interdittive) emesse dal GIP di Reggio Emilia nei confronti di altrettante persone – di cui tre pubblici ufficiali. Contestualmente sono in corso 26 perquisizioni locali e notifiche di 14 informazioni di garanzia e sul diritto alla difesa (avvisi di garanzia).

L’operazione di servizio è in corso nelle province di Reggio Emilia, Parma, Verona, Brescia, Lucca, Livorno, Sassari, Roma e Siena, e muove da un contesto investigativo relativo a presunte irregolarità nell’affidamento diretto di commesse pubbliche in via esclusiva ad un’azienda reggiana, operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti.