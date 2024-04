Elezioni Empoli, Poggianti (Cdx) incontra i residenti di Santa Maria

L’incontro con i commercianti e i residenti del quartiere empolese di Santa Maria da parte di Andrea Poggianti, candidato sindaco di Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica, ha confermato la qualità delle proposte del programma elettorale per risolvere le principali problematiche riscontrate dai cittadini.

“Ho parlato a lungo con i commercianti del quartiere, compresi quelli che hanno le loro attività nella zona dell’ospedale, oltre che con numerosi residenti che si sono fermati al nostro gazebo in piazza del Convento – commenta Andrea Poggianti – e devo dire che sono molto contento dell’accoglienza ricevuta e della risposta favorevole alle nostre proposte per Santa Maria. Tra queste, per risolvere uno dei problemi principali che è il traffico, abbiamo in mente di alleggerire la viabilità con la realizzazione di due nuove strade: una sarà parallela a viale Boccaccio, asfaltando via dell’Alzaia e dedicandola al transito in sicurezza di pedoni, ciclisti e motocicli, mentre l’altra sarà parallela a via Sanzio con allargamento del sottopasso di via Bonistallo, in modo da diluire il traffico nella zona scolastica e in Carraia. Inoltre prevediamo la realizzazione di una rotatoria al posto dell’impianto semaforico all’incrocio tra viale Boccaccio e la Strada Statale 67 per facilitare il flusso stradale evitando la formazione di lunghe code”.

Durante l’incontro i partecipanti hanno confermato che il quartiere risente anche della mancanza di parcheggi sia per i residenti che per coloro che hanno attività commerciali nell’area, considerando in particolare la presenza dell’ospedale San Giuseppe con le relative problematiche.

“Vogliamo realizzare un nuovo grande parcheggio multipiano attraverso la riqualificazione degli ex Macelli – spiega Poggianti – che possa essere sia ad uso degli esercenti sia dei residenti che potrebbero così avere un loro posto auto. Poiché si tratta di un’area vasta, nel nostro progetto abbiamo previsto di adibirne una parte al parcheggio e la parte restante ad un hub per le start-up e la creazione di giovani imprese. Questa soluzione non solo risolverebbe una delle principali problematiche riscontrate dai cittadini ossia la carenza di parcheggi ma aiuterebbe, grazie all’intervento di riqualificazione e alla nascita di nuove attività imprenditoriali, a contrastare il degrado da tempo presente nell’area che, un po’ come tutta la città, è abbandonata a sé stessa”.

L’incontro si è concluso al bar Boccaccio per un caffè con tutti i partecipanti e l’impegno di Andrea Poggianti a rispettare le proposte per il quartiere di Santa Maria inserite nel programma, accogliendo le richieste dei cittadini.