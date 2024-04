Temporali forti in arrivo per il Primo Maggio su Firenze e provincia

La sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico per tutto il territorio metropolitano e rischio temporali forti per le aree del Valdarno Inferiore e Valdelsa-Valdera.

Dalla sera di martedì precipitazioni a partire dalle zone di nord ovest della regione che nel corso della notte e della mattina di domani tenderanno ad estendersi a tutto il resto del territorio regionale e che potranno assumere, localmente, carattere di rovescio o temporale specie nel pomeriggio. Possibili forti raffiche di vento e locali grandinate.

Si raccomanda massima prudenza, in particolare durante le attività all'aperto ed alla guida.

cfr.toscana.it

sopi.fi.it/immagine-meteo-hd