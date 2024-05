Incidente mortale sulla 429, 50enne perde la vita a Castelfiorentino

Un 50enne del Fiorentino ha perso la vita lungo la sr 429 alle 19.30 circa in un incidente stradale. Il fatto è accaduto a Castelfiorentino, nel tratto di via Ciurini. Sul posto i vigili del fuoco di Petrazzi e i carabinieri della locale stazione. Per i soccorsi la Misericordia di Castelfiorentino, che non ha potuto fare niente per l'uomo, rinvenuto in gravissime condizioni. È stato dichiarato deceduto proprio sul luogo del tragico fatto. L'uomo si sarebbe schiantato contro un albero con il suo suv mentre percorreva il tratto in zona Malacoda verso Certaldo. Il pm di turno non ha disposto esami autoptici, per cui la salma è stata restituita ai familiari. Quel tratto di strada è tristemente noto per aver portato alla morte di Sara Scimmi, 19enne scomparsa nel 2017, nella notte del 9 settembre, trovata cadavere dopo essere stata travolta.

