Auto in fiamme sulla Siena-Firenze, traffico bloccato a San Casciano in Val di Pesa

A causa di un’autovettura in fiamme all’altezza di San Casciano in Val di Pesa (FI), si registra traffico temporaneamente bloccato sul Raccordo Autostradale 3 “Siena-Firenze” lungo la carreggiata in direzione Firenze.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per la regolazione della viabilità al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Fonte: Anas