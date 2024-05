Elezioni Toscana, tutti i candidati sindaco

Elezioni comunali Toscana, il voto Comune per Comune.

Di seguito trovate una guida riassuntiva dei candidati a sindaco nei comuni toscani in vista del voto dell'8 e 9 giugno.

I capoluoghi

Firenze - Il centrosinistra candida Sara Funaro, Italia Viva avanti con Stefania Saccardi, assessore regionale. Si attende la candidatura del centrodestra.

Prato - Non ancora nota la candidatura del centrosinistra. Il centrodestra invece tenta il colpo con Gianni Cenni

Livorno - Il centrosinistra ricandida Luca Salvetti. Il centrodestra manda avanti Alessandro Guarducci. Curiosità: entrambi sono giornalisti televisivi.

Empolese Valdelsa

Empoli - Si sfidano Alessio Mantellassi (Pd-AVS-Azione), Simone Campinoti (FdI-Lega-FI-Noi moderati), Leonardo Masi (Buongiorno Empoli-M5S), Andrea Poggianti (Centrodestra per Empoli-La Mia Empoli), Maria Grazia Maestrelli (Italia Viva). La cosa singolare è la spaccatura del centrodestra, dopo la fuoriuscita di Andrea Poggianti da Fratelli d'Italia in vista della sua candidatura, e anche quella del centrosinistra con Italia Viva che dopo mesi di contrattazione ha scelto di andare in autonomia.

Montelupo Fiorentino - Si sfidano Simone Londi per il centrosinistra, Federico Pavese per il centrodestra, Francesco Polverini per la sinistra (Montelupo è Partecipazione).

Cerreto Guidi - Simona Rossetti, sindaca uscente di centrosinistra al secondo mandato, si candida per un terzo dopo l'estensione dei termini per i comuni tra 5mila e 15mila abitanti. La sfida è contro Susanna Rovai (Pci), si attende la candidatura del centrodestra.

Capraia e Limite - Alessandro Giunti, sindaco uscente di centrosinistra al secondo mandato, si candida per un terzo dopo l'estensione dei termini per i comuni tra 5mila e 15mila abitanti. La sfida è contro Guicciardo Del Rosso (ViviAmo - Guicciardo Sindaco), civico fuoriuscito dal centrosinistra nel 2023, e Emanuel Di Mauro, consigliere comunale del centrodestra

Vinci - Dopo le primarie Pd, Daniele Vanni è stato scelto come candidato sindaco che riunirà il centrosinistra. Per il centrodestra si candida ancora Alessandro Scipioni. Presente un'altra lista a sinistra, In Comune per Vinci.

Fucecchio - Emma Donnini, vice sindaca uscente e membro delle giunte Spinelli e Toni negli ultimi 15 anni, è la candidata del centrosinistra. Il centrodestra propone Vittorio Picchianti (FdI-Lega-FI), caduta la candidatura iniziale di Marco Cordone per la sola Lega. Si attende una candidatura del Movimento 5 Stelle, presente in Consiglio comunale con Fabrizia Morelli.

Montespertoli - Il sindaco uscente Alessio Mugnaini si ricandida per il centrosinistra (Vivo Montespertoli). Si attende la candidatura del centrodestra. In campo anche la civica Montespertoli di Tutti con Luciana Morelli candidata.

Castelfiorentino - Il centrosinistra candida Francesca Giannì, assessora uscente delle ultime due giunte. Il centrodestra ricandida Susi Giglioli, esponente Lega sostenuta da FdI e FI. Il M5S ricandida Fabrizio Macchi.

Montaione - Il centrosinistra ricandida il sindaco Paolo Pomponi per il terzo mandato con la lista Vivere Montaione. A sfidarlo Damiana Bettini con la lista MontaioneSI.

Gambassi Terme - Il centrosinistra candida Samanta Setteducati, assessore uscente della giunta guidata da Paolo Campinoti. La lista Civica Gambassi ha candidato Sergio Marzocchi come sindaco. Si attende una candidatura di centrodestra.

Certaldo - Il centrosinistra candida Giovanni Campatelli a sindaco (Pd-Azione-SI-Sarà Certaldo). Ancora più a sinistra si candida l'ex assessore Gian Carlo Poli. Per i civici Pardo Cellini (sostenuto da Italia Viva). Per il centrodestra unito arriva Lucia Masini, già candidata sindaco.

Zona del Cuoio

San Miniato - Dopo la vittoria alle primarie Pd, il sindaco uscente Simone Giglioli è di nuovo candidato per un secondo mandato per il Pd. Lucio Gussini è il candidato sindaco per Vita Nova, esperienza civica che vede la partecipazione di consiglieri uscenti di CambiaMenti e Lega. Il centrodestra unito invece supporta ancora Michele Altini, già candidato nel 2019 che mandò Giglioli al ballottaggio. Non mancano le donne. L'assessora dimissesasi a inizio 2024 Marzia Fattori si candida autonomamente con la lista Riformisti per San Miniato, un tempo a supporto del centrosinistra. La 'sinistra-sinistra' invece propone Veronica Bagni, consigliera comunale nel secondo mandato di Vittorio Gabbanini allora con il Pd.

Castelfranco di Sotto - Il centrosinistra candida il vicesindaco uscente Federico Grossi. Il centrodestra unito candida Fabio Mini in quota FdI con il supporto di Lega e FI. Spunta anche la candidatura civica di Silvia Valori Liberati.

Santa Croce - Il centrosinistra candida Annamaria Bucci, ex assessore nella prima giunta Deidda. Il centrodestra unito candida Roberto Giannoni, in quota Forza Italia con il supporto di FdI e Lega.

Montopoli - Il centrosinistra candida Linda Vanni, vice sindaca uscente. Idee in Comune, un nuovo soggetto politico civico, candida Michael Cantarella. Per il centrodestra ritorna Silvia Squarcini, già candidata nel 2019.

Piana fiorentina

Lastra a Signa - Il centrosinistra ha candidato l'attuale vice sindaco Emanuele Caporaso.

Scandicci - Si attende l'esito delle primarie Pd tra gli assessori Andrea Giorgi e Claudia Sereni per la candidatura di centrosinistra. Il centrodestra candida Claudio Gemelli in quota FdI con il supporto di Lega e Forza Italia.

Bagno a Ripoli - Francesco Pignotti è il candidato per il Pd dopo le primarie interne al partito.

Calenzano - Il Pd candida Maria Arena a sindaco con l'appoggio di Psi e Calenzano Futura. La sinistra supporta Giuseppe Carovani.

Signa - Il sindaco Giampiero Fossi (csx) si ricandida per un secondo mandato. A contrastarlo la lista Uniti per Signa, comparto eterogeneo con membri di Rifondazione e Fratelli d'Italia, con Monia Catalano.

Provincia di Firenze

Borgo San Lorenzo -

Figline e Incisa Valdarno -

Pontassieve -

Chianti fiorentino

San Casciano - Il sindaco Roberto Ciappi corre per un secondo mandato con il centrosinistra. Benedetta Venezia sarà la sfidante per il centrodestra (FdI-Lega-FI)

Greve in Chianti -

Barberino Tavarnelle - Il sindaco uscente David Baroncelli si ricandida per un secondo mandato.

Valdera

Pontedera - Matteo Franconi è il sindaco uscente ricandidato per il centrosinistra. Lo sfidante è lo stesso del 2019 per il centrodestra, ossia Matteo Bagnoli, in quota FdI con il sostegno di Lega e Forza Italia. Forza Nuova ha annunciato che Simone Grossi si candiderà per il movimento di estrema destra.

Palaia - Il centrosinistra supporta Marica Guerrini, assessore uscente della giunta di Marco Gherardini.

Casciana Terme Lari - Claudia Ciccarè è la candidata a sindaco per il centrosinistra, dopo l'esperienza da assessore nella giunta di Mirko Terreni.

Ponsacco - Il centrosinistra ha scelto come candidato sindaco Fabrizio Lupi, in 'tandem' con Paola Ferretti (Pd-Italia Viva-Per Ponsacco).

Calcinaia - Il sindaco uscente Cristiano Alderigi ha ricevuto il supporto della sua maggioranza per la ricandidatura, M5S compreso.

Capannoli - Situazione più complessa a Capannoli. La sindaca uscente Arianna Cecchini, che poteva correre per un terzo mandato, non è stata apprezzata dal Pd e dal centrosinistra, che le ha preferito Barbara Cionini. Cecchini si ricandiderà ugualmente, in autonomia, con il sostegno della maggior parte della giunta uscente. Il centrodestra unito candida Silvia Rocchi.

Crespina Lorenzana -

Lungomonte Pisano

Calci - A Calci l'attuale sindaco Massimiliano Ghimenti, sostenuto da centrosinistra, proverà a fare un nuovo mandato, il terzo. Dalla parte opposta il centrodestra ha scelto Serena Sbrana, sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e UDC.

San Giuliano Terme - Finita l'epoca Di Maio, il centrosinistra candida l'attuale assessore Matteo Cecchelli, sostenuto dalla coalizione composta da Partito Democratico, la lista civica San Giuliano Terme Futura, Sinistra unita per un’altra San Giuliano Terme e Democratici Riformisti Insieme. Il centrodestra unito ha invece deciso di candidare Ilaria Boggi.

Vicopisano -

Valdicecina

Casale Marittimo

Castelnuovo di Val di Cecina

Chianni

Fauglia - Il sindaco attuale Alberto Lenzi ha annunciato già a gennaio che correrà per un nuovo mandato, che per lui sarebbe il secondo; è sostenuto dal centrosinistra. Dalla parte opposta è stato scelto Riccardo Froli, peraltro ex sindaco della cittadina pisana.

Guardistallo

Lajatico

Montescudaio

Monteverdi Marittimo

Pomarance

Terricciola

Volterra - Il sindaco uscente Giacomo Santi (csx) è disposto a una ricandidatura.

Pistoia e provincia

Pieve a Nievole - La sindaca Gilda Diolaiuti (csx) si ripropone per un terzo mandato.

Massa e Cozzile - Larga coalizione per Marzia Niccoli, sindaca uscente che corre con il cosiddetto 'campo largo'.

