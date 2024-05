A Centro*Empoli la salute è contagiosa: torna la Settimana della Prevenzione

Dal 17 maggio al 1° giugno, il Centro Commerciale Centro*Empoli ha organizzato la seconda edizione dell'evento "Settimana della Prevenzione". Dopo il grande successo della prima edizione nel 2023, che ha visto la partecipazione esclusiva degli studi medici Eumedica, quest'anno l'evento si arricchisce con la partecipazione entusiasta di numerose istituzioni e partner.

Un evento cresciuto con passione

La "Settimana della Prevenzione" è nata con l'obiettivo di sensibilizzare e informare la comunità sull'importanza della prevenzione sanitaria. Quest'anno, grazie all'adesione di AUSL Toscana Centro, Società della Salute Empolese-Valdarno-Valdelsa, Infermieri di famiglia e comunità, Croce Rossa Italiana, Studi medici Eumedica, Palestra Universo, Opus 22 e Salmoiraghi & Viganò, l'evento offrirà una gamma ancora più ampia di servizi e attività in maniera del tutto gratuita.

Consulenze e screening gratuiti

Durante l'evento, i visitatori potranno usufruire di consulenze e screening sanitari gratuiti offerti da professionisti del settore. Tra le attività più attese, spicca Capsula: un avanzato sistema integrato che consente di esaminare numerosi aspetti del proprio stato di salute. I risultati potranno poi essere approfonditi tramite una App dedicata, con l’immancabile supporto del personale medico partecipante all’iniziativa.

Prevenzione Oncologica e Dermatologica

Gli studi medici Eumedica propongono un'importante attività di prevenzione oncologica in ambito dermatologico. Durante queste sessioni, sarà possibile verificare lo stato di salute della propria pelle e monitorare specifici nei, un passo fondamentale per la prevenzione del melanoma e di altre patologie cutanee.

Screening HIV e Esami della Vista

La Croce Rossa Italiana realizzerà screening HIV gratuiti, un'opportunità preziosa per sensibilizzare e prevenire la diffusione di questo virus. Salmoiraghi & Viganò offrirà esami della vista gratuiti, contribuendo alla cura della salute oculare della comunità. Sempre in tema di salute oculare, gli studi medici Eumedica promuoveranno attività di igiene oculare, fondamentali per prevenire e gestire disturbi visivi.

Assistenza documentale e ginnastica adattiva

La Società della Salute Empolese-Valdarno-Valdelsa fornirà assistenza documentale e amministrativa su tutte le pratiche relative al rapporto tra cittadino e AUSL. Inoltre, saranno disponibili informazioni e valutazioni sull'attività fisica adattata (AFA), promuovendo la ginnastica adattiva come strumento di benessere.

Attività di Palestra Universo e Opus 22

Le attività congiunte di Palestra Universo e Opus 22 includeranno:

- Valutazione della postura statica

- Test di equilibrio e propriocettiva per junior e senior

- Test funzionali per caviglie, ginocchia e anche

Queste attività sono pensate per migliorare la consapevolezza del proprio corpo e prevenire infortuni.

Screening e Supporto degli Infermieri di Famiglia

Un ruolo fondamentale durante l’evento sarà svolto dagli Infermieri di famiglia della Società della Salute, che offriranno supporto continuo durante le varie attività, forniranno informazioni circa il loro prezioso operato sul territorio ed eseguiranno un gran numero di screening. La loro presenza garantisce un'assistenza qualificata e personalizzata per tutti i partecipanti.

Unisciti a noi, la salute è contagiosa!

L'evento "Settimana della Prevenzione" rappresenta un'opportunità unica per prendersi cura della propria salute in modo proattivo, efficace e spensierato. Vieni a scoprire come piccoli cambiamenti possono portare a grandi risultati. Tutte le attività sono assolutamente gratuite. Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato degli eventi, visita il sito ed i social di Centro*Empoli.

CENTRO*Empoli

Via Raffaello Sanzio, 199 - 50053 Empoli (FI)

Mail direzione@centroempoli.it

Orari supermercato 8:00 - 21.00

Orari negozi 9:00 - 20:30