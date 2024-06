Compie 18 anni e si qualifica ai campionati italiani di eptathlon, l'impresa di Anna Rofi

Anna Rofi, portacolori della Toscana Atletica di Empoli, nel giorno del suo diciottesimo compleanno si è regalata la qualificazione ai campionati italiani Junior di eptathlon che si svolgeranno il 22 e 23 giugno 2024 a Lanna in provincia di Bolzano. La giovane atleta di Limite sull'Arno, allenata da Simone Garbetti e che si era già qualificata nella specialità dei 100 metri ostacoli per i campionati Italiani che si svolgeranno il 27 luglio a Rieti, sabato e domenica a Firenze ha ottenuto 4231 punti nelle sette prove previste per questa faticosa disciplina e stabilendo il primato personale nel salto in alto e nei 200 metri. Insieme a lei si è classificata nella categoria allieve con 4130 punti anche la compagna della Toscana Atletica Empoli Valentina Rinaldi sempre allenata da Simone Garbetti. "Un augurio ad Anna per i suoi 18 anni e un imbocca al lupo alle due atlete per i Campionati Italiani di eptathlon 2024".

Fonte: Toscana Atletica Empoli