"Il Galluzzo per la Lilt", tornano la rassegna di cene per aiutare la lotta contro il cancro

La solidarietà è servita in tavola. Torna la rassegna di cene “Il Galluzzo per la Lilt”, dall'11 al 16 giugno (ogni sera dalle ore 19) nell’Area Feste di viale Tanini a Firenze, per sostenere la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

Il ricavato delle cene sarà devoluto in particolare al servizio Camo-Centro Aiuto al Malato Oncologico, il servizio di assistenza domiciliare della Lilt.

A cucinare e a servire pizze, primi e altri piatti saranno i volontari e il personale di Lilt Firenze.

“La rassegna è un momento per stare in compagnia, per divertirsi, cucinare insieme e assaggiare specialità gastronomiche, ma è anche un'occasione per far conoscere le nostre attività e per sostenere i nostri servizi di prevenzione e cura. In particolare con questa “sagra” sosteniamo l'assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici e alle loro famiglie” afferma il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano.

Camo ha iniziato la sua attività con le modalità attuali nel 2001, in seguito alla stipula di un accordo con l’Azienda Sanitaria Fiorentina che prevede, con una convenzione a totale carico della Lilt, la collaborazione con le Unità di Cure Palliative-Leniterapia della zona di Firenze Centro, con quella della zona Sud-Est e con quella della zona Nord Ovest. Compito del Camo è fornire ausili sanitari, aiutare o coadiuvare i pazienti e i loro familiari nel disbrigo di pratiche amministrative come richieste di invalidità, costituire il primo passaggio per la richiesta dell’assistenza integrata mettendo in contatto i medici curanti con i responsabili delle equipe e coordinando il servizio di consegna di ausili con i familiari dei pazienti in caso di dimissioni ospedaliere. È attivo a Firenze, Valdisieve, Val di Pesa, Valdarno e Chianti, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Signa, Lastra, Scandicci, Fiesole e Vaglia.

Fonte: Ufficio stampa