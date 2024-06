Da Lasta a Signa a Parigi: la nuotatrice Ginevra Taddeucci stacca il pass per le Olimpiadi

Ginevra Taddeucci, giovane nuotatrice di Lasta a Signa, conquista il pass per la 10km di Parigi 2024. Per Ginevra, che si allena alla TNT di Empoli, il quarto piazzamento nei 1500 stile libero ottenuto durante la 60ª edizione del Settecolli di Roma, è stata la carta vincente per approdare direttamente ai giochi Olimpici.

L’Italia schiererà così ben due azzurre nella 10 km femminile parigina.

Il tempo con cui ha chiuso il Settecolli, di 16:08.65, è stato senza ombra di dubbio lo sforzo più impegnativo per la nuotatrice. Il crono rientra infatti nei limiti indicati da World Aquatics imponendolo come condizione sine qua non per accedere ai campionati olimpici.

"È stata una qualificazione molto sudata. Volevo a tutti i costi conquistarmi il pass sul campo dopo averlo mancato in Qatar – riporta il sito del Coni in riferimento a Taddeucci - sono arrivata qui con l'intento di fare questo tempo e ce l'ho fatta".