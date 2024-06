Arriva da San Miniato il preparatore atletico di breaking per Antilai Sandrini, prima donna italiana alle Olimpiadi

Adriano Cioni, dalla scuola di danza Ego Latino di San Miniato Basso, sarà il preparatore atletico per la parte acrobatica e per le powermove dell’atleta olimpica Antilai Sandrini che dal 23 giugno è ufficialmente la prima donna atleta italiana a rappresentare nel breaking (nota anche come break dance) l’Italia alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Cioni ha preparato l’atleta anche in precedenza, per le selezioni dei giochi olimpici che si sono svolte a Shanghai e Budapest, dove Antilai Sandrini è stata l’unica atleta italiana ad arrivare nei primi migliori 8 per la conquista del pass olimpico.

Si ricorderanno i traguardi degli SpinKids, conosciuti in Italia e all’estero per le loro vittorie nei più prestigiosi circuiti di breaking oltre a diventare protagonisti dei più importanti palchi televisivi italiani. Oggi Adriano può dire di aver raggiunto il sogno più alto di ogni allenatore: preparare un atleta per le Olimpiadi.

"Sono estremamente orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto con Antilai, abbiamo scritto una nuova pagina importantissima della Storia del Breaking Italiano. Tutti i sacrifici, gli allenamenti, i viaggi e la costanza sono stati ripagati con un risultato che corona il sogno di ogni atleta e di ogni preparatore, abbiamo fatto un lavoro eccezionale che è stato confermato dal risultato che abbiamo ottenuto, il pass olimpico per Antilai!"