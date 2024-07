Palazzo occupato a Rifredi, sgombero in corso

A Firenze è in corso uno sgombero in via degli Incontri, 2. Dalle 7 la polizia è impegnata nell'immobile occupato abusivamente dagli esponenti del Collettivo antagonista ex occupazione viale Corsica 81. Gli agenti finora hanno trovato quattro ragazze e un giovane. Presenti anche i vigili del fuoco e gli esperti manovratori di corda del settimo reparto mobile di Bologna.

L'immobile, di proprietà dell'Inail, era stato occupato abusivamente per la prima volta nel 2020 da attivisti del Movimento di lotta per la casa e poi sgomberato nell'ottobre 2021 e riaffidato alla proprietà. Nell'ottobre 2023 è avvenuta una nuova occupazione abusiva. È stato sequestrato dal gip di Firenze a aprile, provvedimento oggi in corso di esecuzione.