Tutto pronto per Mercantia: spettacoli, artigianato e prime nazionali. Il programma 2024

Certaldo si prepara ad accogliere la nuova edizione di Mercantia, il Festival Internazionale del Quarto Teatro, che si terrà dal 17 al 21 luglio 2024, e che promette di essere un evento straordinario, ricco di performance uniche che trasformeranno le strade e le piazze in un palcoscenico a cielo aperto.

Mercantia 2024, il programma

Beni e Giuntini (Foto Francesco Sgherri)

Nel programma, ricco e variegato, cinque giorni di spettacoli di danza, musica, giocoleria, equilibrismo, esibizioni circensi, installazioni e artigianato. Tra questi alcuni spettacoli sono prime nazionali, opere realizzate specificamente per gli spazi della manifestazione certaldese, come “Sfasate” con Katia Beni e Benedetta Giuntini. Questo non è un semplice spettacolo teatrale, ma una vera e propria esperienza coinvolgente per il pubblico. Grazie alle straordinarie capacità comiche e performative delle due attrici, lo spettacolo si trasforma in un divertentissimo esercizio di stile teatrale, dove gli spettatori diventano parte integrante della rappresentazione. La storia, ripetuta in tre generi diversi - cinema muto, horror e sexy - permette di creare un mosaico fittissimo di emozioni e risate. Due monologhi, con protagoniste donne di epoche diverse ma accomunate dall’irriverenza, apriranno lo spettacolo, rendendolo un appuntamento imperdibile per il pubblico.

Un altro evento in anteprima a Mercantia sarà "Oliver 5", un’esibizione che fonde musica dal vivo, circo, teatro e immagini che rimangono impresse nella retina come acqueforti. Diretto dalla talentuosa Firenza Guidi, lo spettacolo è un omaggio a Franz Kafka nel centenario della sua morte. "Oliver 5" è un viaggio onirico tra gli scritti frammentari e assurdi del grande autore, con una drammaturgia creata appositamente per i Giardini di Casa Boccaccio. Lo spettacolo è caratterizzato da una forte fisicità e sensualità, e vede la partecipazione di un cast internazionale di attori, ballerini e circensi. Le abilità circensi immaginate specificamente per questo luogo includono acrobazie a terra, verticali, corda molle e giocoleria, tutte al servizio del racconto e del caratteristico stile drammaturgico di Firenza Guidi. Le musiche originali sono di David Murray, mentre scenografia e costumi sono curati dalla stessa regista.

La musica avrà un ruolo centrale anche con la Zastava Orkestar e il loro nuovissimo "Tour operator". Questo gruppo di musica itinerante balcanica, nato nel 2002, porta con sé un'energia contagiosa e un sound unico che fonde influenze dance con ritmi balcanici. Con più di 200 musicisti di altissimo livello passati nelle sue fila e circa 3.000 concerti alle spalle, la Zastava Orkestar è pronta a trascinare il pubblico in un lungo viaggio emotivo, musicale, visivo e fisico. Un’occasione imperdibile per lasciarsi travolgere dagli zingari di Maremma e vivere atmosfere balkan dance indimenticabili.

Per gli amanti degli anni '80, anche la Badabimbumband proporrà u nuovo spettacolo: "Badaboomberband", un viaggio musicale nel tempo, riproponendo i brani più iconici di quell'epoca con originalità e talento. Le loro esibizioni, caratterizzate da coreografie coinvolgenti e un suono avvolgente, porteranno a cantare i brani di Battiato, Police, Tears for Fears, Stevie Wonder e Talking Heads, tutti sapientemente rielaborati e presentati con l'originalità unica della band. Che siate nostalgici di quegli anni o nuovi ascoltatori, la Badaboomberband saprà conquistarvi.

L’evento culminante di Mercantia sarà lo spettacolo unico e irripetibile previsto per domenica 21 luglio. Realizzato appositamente per la chiusura del festival, vedrà la partecipazione di diverse compagnie prestigiose: Compagnia dei Folli, Badabimbumband, Accademia Creativa, Note di Strada, Miosotys dans Academy, David Mazzoni e i suoi Bohémiens, Elena Rocchini C.A.M., Teatro per Caso, Silence Teatro, Giuseppe Alberti e Leggermente a Sud. Il coordinamento musicale è di Sandro Tani, mentre la scrittura drammaturgica a cura di Patrizia Pepe e il coordinamento generale di Alessandro Gigli. Questa serata finale promette di essere una vera e propria celebrazione dell’arte, della musica e dello spettacolo, regalando al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile.

Mercantia, XXXVI Festival Internazionale del Quarto Teatro, si svolge a Certaldo dal 17 al 21 luglio 2024 con il patrocinio di MiC – Ministero della Cultura, Regione Toscana, Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Confesercenti, CNA Firenze Metropolitana, ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e il contributo di Comune di Certaldo e Città Metropolitana di Firenze. Main sponsor: Toscana Energia e Unicoop Firenze.

Il programma completo con tutte le informazioni utili è disponibile sul sito www.mercantiacertaldo.it

Fonte: Comune di Certaldo