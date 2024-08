A San Miniato un disservizio elettrico crea disagi. E-Distribuzione si adopera e si reca sul posto

A San Miniato Basso un disservizio elettrico sta creando disagi a un cittadino che ha segnalato le varie complicazioni derivanti da questo problema.

Il cittadino segnala come stia "passando le giornate al telefono con le autorità locali invece che con il servizio clienti". Un servizio clienti che non riesce a risolvere il problema e molto spesso "nel bel mezzo della conversazione con l’operatore, nel tentativo di spiegare per l’ennesima volta il problema da noi patito, interrompe coattivamente la conversazione facendo partire il disco di richiesta di feedback".

Il cittadino insieme alla famiglia ha già fatto segnalazioni a E-Distribuzione, ma nessuno risponde o interviene. La linea interessa anche un loro agriturismo, quindi ci sono una serie di disagi e di danni economici e di immagine. Nonostante segnalazioni e PEC varie nessuno riesce a intervenire.

Questa la segnalazione del lettore:

"La situazione è insostenibile abbiamo importanti abbassamenti di tensione, inoltre i nostri tecnici, ci indicano anche che le fasi non sono stabili, e che tra di loro si verificano importanti differenze di tensione. Questo guasto provoca il collasso del sistema di condizionamento e più ampliamente di tutto il sistema termosanitario che è interamente alimentato elettricamente. Inoltre il medesimo guasto provoca problemi e un oscuramente del sistema di illuminazione, oltre che il malfunzionamento di varie pompe. Questo non è un semplice disagio, ma un danno rilevante considerato anche il fatto che uno degli edifici ospita un’attività ricettiva agrituristica. Il mancato intervento dell'operatore sta portando un notevole danno economico e di immagine".

La risposta da parte di E-Distribuzione

Riguardo l'accaduto, E-Distribuzione (società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) fa sapere che:

"Si è recata sul posto per verificare la situazione con i propri tecnici. Nel caso in cui si trattasse di un'apparecchiatura in gestione all'azienda elettrica interverrebbe E-Distribuzione. Se dovesse essere un problema legato all'impianto privato dovrà invece occuparsene il cliente".