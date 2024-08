Perde il controllo della moto nella notte, muore un 57enne

Un motociclista di 57 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto all'uscita della E45 a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. L'uomo ha perso il controllo della moto per cause ancora da accertare, finendo a terra. I soccorsi della Misericordia di Sansepolcro sono arrivati rapidamente, ma non sono riusciti a salvargli la vita. L'incidente è avvenuto intorno alle 1:30 e le forze dell'ordine sono intervenute per effettuare i rilievi del caso.