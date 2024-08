Cade da oltre 2 metri in una cartiera a Villa Basilica, 48enne in ospedale

Un uomo di 48 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa dopo un incidente sul lavoro avvenuto in una cartiera a Villa Basilica, in provincia di Lucca. L'uomo è caduto da un'altezza superiore ai 2 metri, riportando un trauma cranico, ma è rimasto sempre cosciente. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pegaso, un'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Montecarlo, operatori della sicurezza sul lavoro e i carabinieri.