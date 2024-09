Droga importata da Sud America e Spagna, 15 misure cautelari a Livorno

Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Livorno stanno eseguendo 15 misure cautelari di cui 9 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 5 provvedimenti di divieto di dimora nel comune di Livorno nei confronti di 6 italiani, 8 cittadini tunisini e uno di nazionalità marocchina, tra i 26 e i 67 anni, ritenuti responsabili a vario titolo ed in concorso tra loro di traffico, importazione dal Perù e dalla Spagna e spaccio di sostanze stupefacenti hashish, cocaina, eroina, metadone e anche mescalina e kratom.

L'indagine, denominata Mexal, è scattata in seguito ad una segnalazione della Direzione centrale per i servizi antidroga dopo un sequestro in Francia nel 2023 di un pacco proveniente dal Perù contenente mescalina, indirizzato ad una donna di Rosignano Marittimo. I conseguenti accertamenti, spiegano dal comando, avrebbero portato alla luce "una fiorente attività di spaccio che interessava diverse province in Toscana e Liguria per un giro d'affari, in sette mesi, stimato in 150mila euro. Mescalina e kratom, "venivano importati tramite spedizioni internazionali a seguito dell'acquisto tramite criptovalute sul darkweb/Telegram ovvero attraverso viaggi effettuati personalmente da uno dei principali indagati".