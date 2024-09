Investe e uccide 47enne a Viareggio dopo rapina, agli arresti domiciliari la 65enne: "Non volevo uccidere"

È agli arresti domiciliari Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice di 65 anni di Viareggio, fermata per l'accusa di omicidio volontario di Said Malkoun, un uomo di 47 anni, che ha investito ripetutamente con la sua auto domenica sera a Viareggio dopo che l'uomo avrebbe tenatto di rubarle la borsa. Stamani per la donna, nel carcere di Pisa, c'è stata l'udienza di convalida del fermo.

La procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere per l'imprenditrice, ma il giudice non ha convalidato il fermo, decidendo invece per gli arresti domiciliari con l'uso di un braccialetto elettronico.

"Non volevo uccidere"

La donna avrebbe dichiarato che non voleva uccidere il47enne, ma solo riprendere la borsa. Durante l'udienza di convalida tenutasi nel carcere Don Bosco di Pisa, dove era stata portata dopo l'arresto, Dal Pino ha dichiarato spontaneamente al giudice che non aveva intenzione di uccidere. Ha anche spiegato di non aver chiamato la polizia subito poiché il telefono era rimasto all'interno della borsa rubata.

La donna ha affermato che Malkoun non l'avrebbe minacciata con un coltello, ma le avrebbe detto che l'avrebbe usato se non gli avesse consegnato la borsa. Durante le indagini la polizia non ha trovato alcuna arma addosso a Malkoun.