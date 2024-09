La Guardia di Finanza toscana cerca un immobile a San Miniato

Il Reparto tecnico logistico amministrativo della Guardia di Finanza della Toscana cerca un immobile in vendita, preferibilmente indipendente, da adibire a caserma per le esigenze della Compagnia Guardia di Finanza di San Miniato.

La superficie complessiva della struttura dovrebbe essere compresa fra 2.350 e 2.600 metri quadrati con presenza di spazi interni ed esterni per il parcheggio degli autoveicoli.

L’immobile dovrà essere ubicato nel Comune di San Miniato e dovrà essere già costruito e già adibito all'utilizzo richiesto oppure, previa esecuzione di opere di ristrutturazione a carico della proprietà, da adeguare alla destinazione ed esigenze richieste. Inoltre, deve essere ubicato in zone servite dalle principali linee di trasporto pubblico urbano e/o suburbano e dotate dei principali servizi (scuole, attività commerciali, ecc.), e deve essere in possesso, o in corso di redazione, del documento di verifica di vulnerabilità sismica da cui si evinca l'indice di vulnerabilità.

L’immobile deve possedere caratteristiche similari a quelle di seguito dettagliate:

Il fabbricato dovrà essere in possesso della seguente documentazione:

1. Dichiarazione asseverata, rilasciata da un tecnico appositamente incaricato regolarmente iscritto all'Albo Professionale, attestante che l'immobile risulta:

a. rispondente alla normativa vigente in materia di conformità impiantistica (D.M37/2008);

b. rispondente alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche (L. n. 13/1989);

c. rispondente alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. 81/2008 ("Requisiti dei luoghi di lavoro") in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

d. legittimo sotto il profilo urbanistico edilizio, come risulta dal relativo titolo abitativo ed ha destinazione idonea allo scopo (ufficio pubblico, caserma, ecc.).

2. Attestato di certificazione energetica rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005;

3. Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, ove previsto, ai sensi D.Lgs. n. 139/2006;

4. Certificato di agibilità, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia);

5. Dichiarazione circa l'eventuale disponibilità a farsi carico dei lavori di adeguamento quali corpo di guardia, armeria, magazzini reparti, celle di sicurezza, ecc. secondo le indicazioni che saranno successivamente comunicate;

6. Offerta economica di vendita. Le proposte di che trattasi dovranno pervenire entro dieci giorni dalla data del presente annuncio e dovranno contenere, oltre alla proposta di vendita, tutti gli elementi che ne individuano con esattezza la consistenza e le caratteristiche costruttive e tecnologiche.

La documentazione dovrà pervenire alla mail fi0520000p@pec.gdf.it (Re.T.L.A. Toscana della Guardia di Finanza).