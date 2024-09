In Toscana, il Gruppo Lube inaugura un nuovo Store Creo Kitchen a Empoli, in via Carlo Rovini. Il taglio ufficiale del nastro è stato oggi, 23 settembre. Nel nuovo spazio espositivo di 200 mq sono esposte tutte le novità del brand CREO, marchio specializzato in ambienti cucine e living made in Italy.

Nel nuovo store lavoreranno due addetti che offriranno servizi di progettazione, rilievo misure e montaggio.

Fonte: Ufficio Stampa