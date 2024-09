L'antiquariato sbarca in piazza Farinata: dal 12 ottobre ogni secondo sabato del mese

Debutta sabato 12 ottobre, ad Empoli, "Antiquari in centro", l'evento nato dall'idea di alcuni commercianti del centro storico di Empoli con l'obiettivo di dare prestigio e valore alla città, rendendola sede di un mercato di antiquariato e collezionismo da tenersi periodicamente.

Ogni secondo sabato del mese, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, Piazza Farinata degli Uberti sarà il set di questo nuovo e particolare mercato. Un evento che prevede la presenza di espositori esperti, già attivi sul mercato regionale e nazionale desiderosi di far scoprire prodotti di qualità e valore. Per questo è diretto Pensato per gli appassionati dell’antiquariato e del collezionismo, ma anche per le persone curiose e gli amanti della bello e della ricerca.

Sette le date previste finora, ogni secondo sabato del mese appunto, dal ottobre 2024 a maggio 2025: 12 ottobre e 9 novembre 2024, 11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile e 10 maggio 2025.

Dai promotori - Stefano Cantini, Stefano Jelusich, Carlotta Salvadori, Francesca Pratesi, Cristiana Gazzarrini - un ringraziamento al Comune di Empoli, all’Associazione Centro Storico, agli sponsor Borgioli Arredamento, Orma Casa Arredamento, le farmacie Chiarugi e Valorosi ed il Golf Bellosguardo di Vinci, ai commercianti che hanno contribuito economicamente e moralmente e a tutti coloro si sono impegnati personalmente nella realizzazione, certi che una rinnovata attenzione al centro nel segno dell'antiquariato possa cominciare.

Fonte: Ufficio Stampa