Corsi gratuiti tra agricoltura e tecnologia. Ultimi posti a Prato e Pistoia per due corsi professionali gratuiti

Ultimi posti a Pistoia e Prato per partecipare a due interessanti opportunità per formare nel segno dell’innovazione nuovi professionisti del settore agricolo. Sono finanziate dalla Regione Toscana e rilasciano una qualifica professionale riconosciuta a livello europeo con il 3° livello EQF, facilitando l'ingresso dei partecipanti nel mondo del lavoro.

I due corsi, a cui possono partecipare disoccupati e inattivi maggiorenni, sono speculari ma presentano nomi diversi: F.I.O.R.E. su Prato e XFARM su Pistoia. Entrambi sono dedicati alla figura di 'Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature' (III Livello n.129 del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, RRFP) e sono completamente gratuiti, finanziati tramite le risorse del PR FSE+ Toscana 2021-2027 e rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

I corsi mirano a fornire ai partecipanti tutte le conoscenze e competenze agronomiche richieste dalla figura professionale, con un'attenzione particolare alla coltivazione e trasformazione delle eccellenze agricole del territorio, tra cui vite, ulivo, orticole (in particolare IGP e presidio Slow Food), legumi (in particolare fagioli Presidio Slow Food), alberi da frutta (con un focus sulle varietà antiche autoctone), grani (con focus sui grani antichi e farro) e mais. Sarà rivolto un occhio particolare alle tecnologie innovative per la sostenibilità ambientale e l'efficientamento delle colture, con particolare attenzione all'uso dei droni e all'agricoltura di precisione.

I partecipanti avranno l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite durante il corso attraverso 270 ore di stage presso aziende del settore e del territorio. Questa esperienza pratica è fondamentale per consolidare le conoscenze teoriche e per favorire l'inserimento lavorativo.

Per iscriversi a uno dei due corsi (le iscrizioni scadono il 15/10/24), ognuno della durata di 900 ore e di prossima partenza, è possibile rivolgersi all’agenzia formativa Formatica dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17.30 e il venerdì dalle ore 9 alle 13 chiamando il numero 050580187 o scrivendo a curatolo@formatica.it (referente Anna Maria Curatolo).

Oltre a Formatica come capofila di progetto partecipano Percorso Srl Impresa Sociale, Zefiro Ricerca & Innovazione Srl, Soc. Coop. Soc. Giardineria Italiana, Az. Agricola Piante Mati, Associazione Agriformazione in Chianti ets Chiantiform (solo su Prato), Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Sismondi (solo su Pistoia).

Info anche al link https://formatica.it/corsi/corsi-agribusiness-24/.