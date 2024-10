Dall'Europarlamento 68 milioni di euro per l'alluvione: la soddisfazione di Ceccardi e della Lega

"Il Parlamento Europeo riunito in assemblea plenaria ha approvato lo stanziamento di 68 milioni di euro dal Fondo di solidarietà europeo per l’alluvione che lo scorso anno ha devastato la Toscana". A darne notizia è la europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, intervenendo sul social X. "Queste risorse copriranno parte dei costi delle operazioni di emergenza e recupero, tra cui le operazioni di bonifica e la riparazione delle infrastrutture danneggiate. C’è ancora tanto da fare per riparare ai danni economici causati dall’alluvione ma intanto una battaglia, che ho combattuto sin dal giorno successivo a quei tragici fatti, è stata vinta. Sono fiera di aver mantenuto l’impegno che avevo preso con la mia terra. Avanti così!"

“L’Europarlamento approva 68 milioni di euro per le zone alluvionate in Toscana. Ci auguriamo che una volta a disposizione vengano immediatamente utilizzati. Un grazie a Susanna Ceccardi per l’impegno profuso a favore dei nostri territori.” Le fa eco Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega. “Apprendiamo che il Parlamento europeo abbia approvato lo stanziamento di 68 milioni di euro, presi dal Fondo di solidarietà, a favore delle zone alluvionate dalla Toscana dello scorso autunno. Ci auguriamo, dunque, che, una volta a disposizione, la Regione li destini velocemente alle aree in questione-prosegue il Consigliere.” “Ci teniamo, infine, a ringraziare la nostra Europarlamentare Susanna Ceccardi, che, fin dal primo momento, si era attivata con il massimo impegno nella direzione di sollecitare l’Europa a muoversi a sostegno dei territori toscani colpiti dalla pesante ondata di maltempo-conclude la rappresentante della Lega.”

