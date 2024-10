Firenze Rocks, domenica 15 giugno arrivano i Green Day

Sono i Green Day i primi headliner annunciati per la prossima edizione di Firenze Rocks. La storica band americana simbolo del punk rock mondiale si esibirà domenica 15 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena per la sua unica tappa italiana.

Capitanati da Billie Joe Armstrong, i Green Day sono una delle band più influenti di tutto il panorama musicale mondiale. Lo dimostrano i numeri, oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream, e il grandissimo successo del loro ultimo lavoro, “Saviors”, uscito il 19 gennaio 2024, un disco satirico e potente che ha ricevuto larghi apprezzamenti da parte della critica.

Il trio californiano ha appena concluso l’enorme “The Saviors Tour”, con un sold-out di 80.000 spettatori nell’unica data italiana ad I-Days Milano 2024, dove hanno celebrato due pietre miliari della loro carriera: il trentesimo anniversario di “Dookie” e il ventesimo di “American Idiot”. Nonostante il successo, i Green Day non hanno alcuna intenzione di fermarsi e sono già pronti a tornare sul palco di Firenze Rocks, dopo il grande successo nel 2022, con appuntamento imperdibile per tutto il pubblico italiano.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 23 ottobre per gli utenti iscritti a My Live Nation su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 10:00 di venerdì 25 ottobre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it.

Con oltre tre decenni di carriera e brani che hanno definito il punk rock contemporaneo, i Green Day hanno segnato la storia della musica grazie a successi intramontabili come "Basket Case", "American Idiot", "Boulevard of Broken Dreams" e "21 Guns". La band ha conquistato generazioni di fan con il loro sound ribelle e inconfondibile, diventando uno dei gruppi più influenti e longevi del panorama rock.

Firenze Rocks, festival prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, porta nel capoluogo fiorentino il meglio del rock mondiale. Negli anni il festival ha ospitato artisti quali Green Day, Metallica, The Cure, Guns N’ Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who. Grande Musica, e molto altro alla Visarno Arena di Firenze, per un evento senza pari che attrae ogni anno decine migliaia di fan provenienti da ogni angolo d’Italia e del globo, confermandosi uno tra i maggiori festival europei e punto di riferimento della scena live.

